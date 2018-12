DERICHEBOURG : Derichebourg Environnement gagne 2 arrondissements supplémentaires pour la collecte des déchets ménagers à Paris

La Mairie de Paris réitère sa confiance à Derichebourg Environnement en lui confiant 2 arrondissements supplémentaires pour la collecte des déchets ménagers

Derichebourg Environnement, spécialisé dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, s'est vu confier la gestion des déchets ménagers par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale et le gain des 10ème et 18ème arrondissements. A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens.

Le Groupe a toujours fait le pari de concilier la performance opérationnelle, l'innovation, la maitrise des coûts avec des valeurs environnementales fortes et une responsabilité sociale assumée. C'est avec cette démarche que Derichebourg Environnement a proposé une offre convaincante à la Mairie de Paris.

Le gain de ce nouvel appel d'offres à Paris témoigne de l'expertise et du savoir-faire reconnus de Derichebourg Environnement. « Nous sommes heureux de la confiance que nous accorde la Mairie de Paris avec le renouvellement de notre contrat sur quatre arrondissements et le gain de deux nouveaux, a déclaré Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Environnement. Pour nous, c'est la reconnaissance de tous les efforts que nous avons fournis pour toujours être à la pointe des nouvelles technologies responsables pour limiter au maximum notre impact environnemental. Notre ambition, aujourd'hui, est d'étendre notre savoir-faire dans toute la France. »

Une flotte de camions la plus responsable possible

Pas moins de 85 véhicules de collecte à motorisation GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) Euro6 assureront quotidiennement le service. Les camions déployés dans la ville seront équipés de la toute nouvelle technologie hybride Active Stop-StartMC développée, en partenariat avec la société Québécoise Effenco, pour améliorer l'efficacité énergétique des camions lourds. Elle est conçue pour couper le moteur d'un véhicule poids lourd lorsque celui-ci est à l'arrêt, tout en maintenant opérationnels ses équipements, tels que le lève-conteneurs et le système de compaction de la benne. D'une manière générale, ces arrêts représentent 40% à 50% de temps d'utilisation du véhicule et permettent ainsi de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Cette technologie réduira significativement la pollution atmosphérique et sonore de Paris. Afin de parfaire ses engagements, le Groupe dotera également ses équipes supports de véhicules de service 100% électriques.

Une sécurité optimale qui va au-delà des réglementions

Une réflexion a été menée au sein du Groupe afin d'optimiser la sécurité de ses équipes et des opérations. En complément des normes sur les équipements en vigueur, les camions Derichebourg Environnement seront dotés de :

systèmes de communication entre le conducteur et les équipiers présents à l'arrière du véhicule caméras avec vision à 360° afin de supprimer les angles morts panneaux lumineux à messages variables défilants à l'arrière des véhicules afin de signaler les opérations de collecte en cours systèmes de géolocalisation avec possibilité de suivi en temps réel par les équipes en charge du contrôle par le biais de tablettes tactiles, gage de mobilité et de réactivité

Un partenariat pour la collecte écologique des déchets alimentaires

Enfin, le Groupe a souhaité s'associer avec Moulinot Compost, labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale), spécialisée dans le tri à la source, la collecte écologique et la valorisation des déchets alimentaires pour assurer la collecte des déchets alimentaires des ménages dont la généralisation progressive sur le territoire est envisagée par la Ville de Paris entre 2019 et 2021. Derichebourg et Moulinot Compost avait déjà collaboré ensemble en 2015 lors de la COP21 pour offrir ce service.

À propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 36 500 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

