DERICHEBOURG : Derichebourg Environnement inaugure sa nouvelle plateforme de recyclage de Bassens (33)

Derichebourg Environnement inaugure sa nouvelle plateforme de recyclage de Bassens (33) dotée des dernières technologies de valorisation dont une ligne mixte de recyclage des réfrigérateurs et ballons d'eau chaude, la première en France

Le nouveau centre de recyclage Derichebourg Environnement a été inauguré à Bassens (33) dans la région de Bordeaux. Équipée d'un broyeur, d'une unité de valorisation des réfrigérateurs, d'une cisaille pour préparer les ferrailles lourdes et d'un quai de chargement dédié au transport fluvio-maritime des matières recyclées, cette nouvelle plateforme comptera jusqu'à 64 salariés en pleine activité. Le broyeur sera capable de traiter 120 000 tonnes/an, la cisaille jusqu'à 60 000 tonnes/an et la ligne de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) sera en mesure de recycler 15 000 tonnes/an. Ces nouveaux outils sont équipés des dernières technologies de tri.

Derichebourg Environnement oeuvre depuis des années pour adapter, moderniser et accroitre la performance de ses installations de recyclage, notamment de ses unités de broyage et lignes de tri-post-broyage, qui lui permettent de valoriser une très grande partie des flux entrants sur ses sites.

Derichebourg Environnement a investi 41 millions d'euros sur ce site qui sera le 1er en France à pouvoir traiter les ballons d'eau chaude et le 3ème du groupe à recycler les réfrigérateurs. Derichebourg Environnement compte, à ce jour, 11 sites de recyclage de D3E dans l'hexagone.

Le recyclage et la valorisation des ballons d'eau chaude, une première en France

Avec cette nouvelle plateforme, Derichebourg Environnement prouve encore une fois, sa capacité à aller plus loin dans sa volonté de recycler toujours davantage afin d'économiser le plus possible nos ressources. Avec ses services techniques et R&D, le groupe a installé une ligne capable de traiter à la fois les réfrigérateurs et les ballons d'eau chaude, tous deux contenants des gaz fluorés représentant un potentiel de réchauffement élevé pour la planète. Ce projet a été mené conjointement avec l'éco-organisme ESR (Eco-systemes/Récylum) afin de disposer en France d'une solution de recyclage responsable des ballons d'eau chaude contenant des gaz à effet de serre dans les mousses d'isolation. Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune solution industrielle pour répondre à ce problème, ces équipements présentant des difficultés particulières de broyage (tôle épaisse, forme cylindrique, présence de calcaire). La création de ce site est donc une première en France.

Derichebourg Environnement recycle aujourd'hui 28% des D3E en France avec un taux de valorisation supérieur aux objectifs réglementaires. Le groupe traite 718 000 réfrigérateurs par an (soit 35 900 tonnes) valorisés à 97% quand l'objectif réglementaire est à 85%, 2 160 000 machines à laver et fours (soit 108 000 tonnes) par an valorisés à 90% (objectif réglementaire est à 85%) et 14 000 tonnes de petits appareils en mélange (fers à repasser, brosses à dents électriques, aspirateurs.).

Sur ses 11 plateformes de valorisation des D3E, Derichebourg Environnement perpétue un partenariat noué il y a plus de 10 ans avec la Fédération Envie, acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire (ESS). 80 salariés Envie interviennent chaque jour sur nos plateformes afin d'optimiser la dépollution et la préparation des D3E à recycler. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de contrats nationaux avec les éco-organismes agréés de la filière Ecologic et ESR (Eco-systemes/Récylum) qui sont en charge d'organiser et de financer la collecte et le recyclage des D3E.

« Notre objectif est d'aller toujours plus loin dans le recyclage et la valorisation et de ne pas nous contenter d'atteindre les objectifs réglementaires, a déclaré Abderaman El Aoufir, Directeur général délégué du groupe Derichebourg. Nous sommes très fiers de ce nouveau centre de recyclage, car, avec son équipement à la pointe de la technologie, il est le premier site, en France, capable de traiter et valoriser les ballons d'eau chaude. »

Sur l'exercice 2017 - 2018 plus d'1 million de tonnes ont été transportées par voie d'eau à l'international, soit 26% des matières recyclées par le Groupe. Le groupe dispose aujourd'hui de 15 accès par voie d'eau au départ de la France, la Belgique, l'Allemagne et les Etats-Unis qui lui permettent d'avoir aisément accès aux marchés internationaux. Ces déploiements permettent de réduire d'autant les transports par route, et l'entreprise contribue à ce titre également aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. Ce positionnement sur l'eau s'inscrit aussi dans le cadre de son partenariat avec les différents acteurs du recyclage comme les éco-organismes demandeurs d'un développement du transport fluvial pour le regroupement des D3E à dépolluer et à recycler sur les centres agréés.

À propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

Code ISIN : FR0000053381

Contact presse : Agence Villemarie

Hadjila Benihaddadene

hbeni@villemarierp.com

+33 (0)6 59 97 15 04

+33 (0)1 53 83 89 29

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DERICHEBOURG via Globenewswire