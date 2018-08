DERICHEBOURG : Incendie sur notre plateforme de recyclage d'Athis-Mons

Un incendie s'est déclaré aujourd'hui en fin de matinée sur la plateforme de recyclage de notre filiale REVIVAL située à Athis-Mons. A 17h45, le commandant des pompiers nous a indiqué que le sinistre est encadré et qu'il n'y a aucun risque de propagation.

Les températures exceptionnelles de ces derniers jours ont créé les conditions de déclenchement de cet incendie qui a démarré dans le stock de matières à recycler (ferraille, véhicules hors d'usage - VHU dépollués, .) malgré l'arrosage quotidien effectué par les salariés sur les matières à recycler.

Il n'y a ni victime, ni blessé parmi nos salariés et nos fournisseurs qui ont tous été mis en sécurité.

Seuls certains matériels de manutention ont été impactés par le sinistre.

Dès le début de l'incendie les procédures de sécurité ont été enclenchées avant même l'arrivée des pompiers.

L'intervention très rapide des secours a permis de contenir le sinistre sur le périmètre de son déclenchement. Tout est mis en oeuvre pour que l'incendie soit éteint le plus rapidement possible.

Tous les services de l'Etat et de la Collectivité sont également totalement mobilisés pour gérer toutes les implications de ce sinistre.

Comme toutes les installations de valorisation des déchets, notre plateforme est soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le site d'Athis-Mons dispose d'une autorisation d'exploiter délivrée par la Préfecture de l'Essonne ; il est à ce titre contrôlé très régulièrement par les Services de l'Etat.

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

www.derichebourg.com

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DERICHEBOURG via Globenewswire