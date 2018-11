DERICHEBOURG : Kepler Chevreux reprend le suivi à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Kepler Cheuvreux a repris le suivi du titre Derichebourg avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 6 euros. Dans un environnement industriel en fin de cycle, le business model du groupe diversifié dans le recyclage de métaux et les services aux entreprises offre une protection contre les aléas du secteur, estime le broker. De plus, même si les prix ne flambent pas, la demande de métaux se maintient et les craintes d'une baisse des prix liée aux tensions géopolitiques lui semblent exagérées.En outre, l'action se traite avec un rabais de 40% par rapport à son moyenne à dix ans et par rapport au reste du secteur. Or, ce rabais semble injustifié, assure l’intermédiaire.Enfin, compte tenu de l'atomicité du marché du recyclage comme de celui des services aux entreprises, le bureau d'études pense que le thème des fusions-acquisitions pourrait être un puissant catalyseur du titre.