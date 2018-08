DERICHEBOURG : LCM ajuste à la baisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a maintenu sa recommandation d'Achat et ramené son objectif de cours de 9,3 à 9,1 euros sur Derichebourg. A prévisions inchangées, l'analyste observe une forte accentuation de la décote du groupe Derichebourg par rapport à ses pairs et y voit une occasion de se renforcer sur la valeur. Au vu de l'évolution du prix de la ferraille en juillet, LCM maintient son scénario pour Derichebourg d'un chiffre d'affaires annuel de 3,012 milliards d'euros, en croissance de 10,3%, et d'un résultat opérationnel courant de 127,5 millions.La marge opérationnelle courante est attendue à 4,2%, en repli de 30 points de base par rapport à 2017.