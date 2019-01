DERICHEBOURG : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 5 février 2019

Les actionnaires de la Société DERICHEBOURG sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le Mardi 5 février 2019 à 11 heures, au Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse - 75002 PARIS .

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, a été publié au BALO du 31 décembre 2018. L'avis de convocation comportant un rectificatif - à savoir, date du détachement du dividende fixée au 12 février 2019, au lieu du 11 février 2019 - a été publié au BALO du 21 janvier 2019. Ils sont consultables sur le site internet de la Société, à l'adresse suivante : www.derichebourg.com dans la rubrique « INFORMATIONS FINANCIERES », onglet « ASSEMBLEES GENERALES ».

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social et peuvent être consultés sur le site internet de la Société.

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

