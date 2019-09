DERICHEBOURG : Multiservices renforce son maillage territorial sur le bassin ibérique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Derichebourg Multiservices a pris une participation majoritaire dans les 3 sociétés de Grupo Net. Basé en Espagne, aux Canaries et dans les Îles Baléares, Grupo Net enregistre un chiffre d’affaires de 30 millions d'euros en 2018 et emploie près de 4 000 salariés. L’entreprise couvre principalement les secteurs de la propreté, des services associés et des espaces verts. Derichebourg Multiservices explique qu'il s'agit d'une opération stratégique qui renforce son maillage territorial sur le bassin ibérique.Derichebourg Multiservices, déjà présent en Espagne avec sa filiale Selmar SA, conforte ainsi sa position et devient un acteur de premier plan avec plus de 5 000 collaborateurs. Cette prise de participation, qui donne au groupe la possibilité de monter à 100% dans les prochaines années, s'inscrit dans une stratégie de développement sur la péninsule ibérique.