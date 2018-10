Communiqué de presse

DERICHEBOURG Propreté renforce sa présence en Alsace avec le rachat des fonds de commerce de deux sociétés de propreté,

Alizé et Alizé Alsace

Créteil, le 1er novembre 2018 - DERICHEBOURG Propreté, acteur majeur des métiers de la propreté, annonce l'acquisition des fonds de commerce des sociétés Alizé et Alizé Alsace.

DERICHEBOURG Propreté, filiale de DERICHEBOURG Multiservices, réalise l'acquisition des fonds de commerce de deux sociétés de propreté basées en Alsace, Alizé et Alizé Alsace. Ces sociétés de nettoyage couvrent principalement les secteurs de la distribution et de la santé. Avec un chiffre d'affaires de 3.5 M€ en 2017, elles emploient près de 220 salariés.

Une acquisition qui renforce le maillage territorial de DERICHEBOURG Propreté

Cette acquisition va permettre de renforcer l'implantation de DERICHEBOURG Propreté principalement sur Strasbourg et Besançon. Ce rachat assoit également le savoir-faire de l'entreprise dans le secteur de la distribution et s'inscrit dans sa stratégie de dévelopement dans les secteurs de la santé et de la petite enfance.

DERICHEBOURG Propreté conforte ainsi sa position d'acteur de premier plan dans la région avec plus de 2 700 collaborateurs.

A propos de DERICHEBOURG Multiservices

DERICHEBOURG Multiservices est une branche du Groupe DERICHEBOURG, groupe familial français créé en 1956 et acteur majeur, au plan international, des services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités. Présidé par Boris Derichebourg, DERICHEBOURG Multiservices est un acteur de référence des services externalisés en proposant des solutions à l'industrie (aéronautique, nucléaire, automobile…), au tertiaire, à l'espace urbain et également en intervenant en tant qu'expert sourcing au travers de ses activités d'intérim. Présente dans 10 pays, l'entreprise est riche de 29 500 collaborateurs de 112 nationalités et enregistre un chiffre d'affaires de 781 millions d'euros en 2017.

