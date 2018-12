DERICHEBOURG : Publication du document de référence 2017-2018

La société Derichebourg annonce avoir déposé son document de référence 2017-2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 décembre 2018.

Le document de référence est disponible sur le site internet de la société, à l'adresse www.derichebourg.com, dans la rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Rapports financiers annuels. Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société : 119, avenue du Général Michel Bizot - 75012 PARIS.

Le document de référence comprend notamment :

- le rapport financier annuel 2017-2018 ;

- le rapport sur le gouvernement d'entreprise

- la déclaration de performance extra-financière ;

- les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

- le descriptif du programme de rachat d'actions ;

- le document d'information annuel.

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

