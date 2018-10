DERICHEBOURG : cession en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Derichebourg a signé avec la société Iren Ambiente un contrat en vue de la cession de ses activités de collecte de déchets ménagers, de nettoiement urbain, et de traitement de déchets en Italie, réalisées au travers des sociétés San Germano et CMT. La concrétisation de cette transaction est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, qui devraient se réaliser d'ici la fin de l'année 2018.San Germano est acteur privé de premier plan au service des collectivités publiques pour la collecte des déchets ménagers et le nettoiement urbain dans les régions du Piémont, de la Lombardie, et de la Sardaigne, grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences.CMT assure la collecte et le traitement de papiers, cartons, plastiques, sur six sites situés dans le Piémont et en Sardaigne.Ces activités ont contribué à hauteur de 74 millions au chiffre d'affaires consolidé de l'exercice précédent (2,7% du chiffre d'affaires total). Elles emploient environ 900 salariés.Cette cession s'inscrit dans le cadre du recentrage du groupe sur son coeur de métier, de la recherche de l'amélioration de la rentabilité des capitaux employés par le groupe, et de la réduction du périmètre de ses activités en Italie.A terme ne devrait y subsister que l'activité de recyclage de déchets métalliques. Cette cession, qui se traduira par un impact comptable négatif d'une dizaine de millions d'euros environ, contribuera à réduire encore l'endettement du groupe.