DERICHEBOURG : malmené malgré une certaine résistance de l'activité

Dericherbourg chute de plus de 11% à 3,11 euros après avoir atteint 3,09 euros, soit son plus bas niveau depuis fin novembre 2016, dans un environnement marqué par un net regain d'aversion pour le risque. Les investisseurs sanctionnent durement les résultats semestriels dégradés publiés hier soir par le spécialiste du recyclage des métaux. Pourtant, plusieurs analystes ont souligné la résistance de l'activité au ralentissement de la croissance et à un contexte devenu plus incertain.Dericherbourg a réalisé au premier semestre 2018/2019 clos fin mars un bénéfice net en repli de 16,3% à 31,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'élève à 48,1 millions proche de celui de l'an dernier, en raison d'une base de comparaison favorable. L'Ebitda courant atteint 93,4 millions, en diminution de 7%, affecté par la baisse d'activité du recyclage de ferrailles. Il représente 6,8% du chiffre d'affaires, ratio voisin de celui de l'an passé (6,9%).Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,38 milliard, en baisse de 5,7%. La progression de celui de l'activité Multiservices ne compense pas la baisse de l'activité Services à l'Environnement.En termes de perspectives, Dericherbourg assure qu'il continuera à prouver la résilience de son business model, et sa réactivité. Cette situation devrait lui permettre de renforcer son positionnement concurrentiel sur ses marchés.La politique d'investissement afin d'améliorer de manière continue son outil industriel en ligne avec l'évolution des techniques de tri et des contraintes environnementales sera poursuivie.Selon Derichebourg, cette stratégie, combinée à une structure financière très solide et la vision stratégique à long terme de son actionnariat familial lui confère un statut de consolideur structurel qui lui permettra de profiter de cette situation pour procéder à des acquisitions stratégiques lorsque les valorisations du secteur seront redevenues attractives.LCM a abaissé son objectif de cours sur Derichebourg de 7 à 6 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a ajusté à la baisse ses prévisions pour l'année dans le sillage de résultats semestriels légèrement inférieurs à ses attentes.Selon l'analyste, Dericherbourg se traite toujours avec une décote par rapport à ses pairs malgré ses qualités intrinsèques.Oddo BHF a de son côté abaissé son objectif de cours sur la valeur de 4,8 à 4 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre.Le broker souligne que la valorisation du groupe reste toujours extrêmement modeste sur la base de 3,5 fois en valeur d'entreprise/Ebitda 2018/19 et 6,5 fois en valeur d'entreprise/Ebit.Il n'en demeure pas moins que la visibilité reste entachée par les fortes tensions internationales qui maintiennent une forte volatilité sur les prix des matières premières, poursuit le courtier.Alors que le groupe a atteint un point haut de ses résultats en 2017/18, les vecteurs de croissance lui paraissent plus limités.