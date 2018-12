DERICHEBOURG : nouvelle victoire à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Derichebourg (+1,17% à 3,62 euros) poursuit sa conquête de Paris. Le spécialiste de la gestion des poubelles a renouvelé son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale. Mieux, le groupe familial s'encanaille avec le gain des 10ème et 18ème arrondissements. Des contrats qu'il chipe au groupe Pizzorno Environnement. A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens.Le groupe a par ailleurs souhaité s'associer avec Moulinot Compost, spécialisée dans le tri à la source, la collecte écologique et la valorisation des déchets alimentaires pour assurer la collecte des déchets alimentaires des ménages dont la généralisation progressive sur le territoire est envisagée par la Ville de Paris entre 2019 et 2021.Les deux sociétés avaient déjà collaboré ensemble en 2015 lors de la COP21 pour offrir ce service.LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 7 euros sur Derichebourg dans le sillage de cette annonce. Le broker a salué une "nouvelle victoire".Historiquement peu rentables ces deux nouveaux arrondissements ne devraient pas avoir un impact significatif sur les comptes du groupe, explique l'analyste. Ils illustrent en revanche la dynamique commerciale et la volonté du groupe de continuer le développement de sa division Services Environnementaux.