DERICHEBOURG :, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du jeudi 23 mai 2019

DERICHEBOURG (-10,35% à 3,14 euros)Dericherbourg chute après avoir atteint 3,09 euros, soit son plus bas niveau depuis fin novembre 2016, dans un environnement marqué par un net regain d'aversion pour le risque. Les investisseurs sanctionnent durement les résultats semestriels dégradés publiés hier soir par le spécialiste du recyclage des métaux. Pourtant, plusieurs analystes ont souligné la résistance de l'activité au ralentissement de la croissance et à un contexte devenu plus incertain.