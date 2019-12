DERICHEBOURG :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 5 décembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+9,28% à 3,3920 euros)Derichebourg bondit dans le sillage de résultats annuels supérieurs aux attentes. Sur l'exercice 2018-2019, clos fin septembre, Derichebourg a réalisé un bénéfice net de 55,6 millions d'euros, en repli de 21,8 % et un Ebitda courant de 191,2 millions d'euros, en repli de 5,4 %. Il a représenté 7,1 % des revenus contre 6,9 %, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 2,7 milliards d'euros, en diminution de 7,4 %.