DERICHEBOURG : soutenu par Kepler Chevreux

En hausse de 8,4% à 3,96 euros, Derichebourg signe la plus forte progression du SRD. Le groupe familial est soutenu par Kepler Cheuvreux. Le broker a en effet repris le suivi du titre Derichebourg avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 6 euros. Dans un environnement industriel en fin de cycle, le business model du groupe diversifié dans le recyclage de métaux et les services aux entreprises offre une protection contre les aléas du secteur, estime le broker.De plus, même si les prix ne flambent pas, la demande de métaux se maintient et les craintes d'une baisse des prix liée aux tensions géopolitiques lui semblent exagérées.En outre, l'action se traite avec un rabais de 40% par rapport à son moyenne à dix ans et par rapport au reste du secteur. Or, ce rabais semble injustifié, assure l’intermédiaire.Enfin, compte tenu de l'atomicité du marché du recyclage comme de celui des services aux entreprises, le bureau d'études pense que le thème des fusions-acquisitions pourrait être un puissant catalyseur du titre.Cette note positive est publié une quinzaine de jours après l'annonce du chiffre d'affaires annuel de Derichebourg. Il s'est élevé à 2,9 milliards d'euros, en progression de 6,9%. A taux de change constants, la hausse est de 7,6%.Ces chiffres témoignent d'un ralentissement de la croissance au second semestre (+5% en données publiées après +8,8% au premier semestre) qui s'explique, par le ralentissement de la hausse des prix sur les métaux non ferreux et la ferraille traités par le groupe.Commentant l'activité de l'exercice, le directeur général délégué de Derichebourg, Abderaman El Aoufir, a déclaré: " cet exercice montre la bonne capacité de résistance acquise par notre modèle économique. Malgré un contexte géopolitique particulièrement chahuté nous parvenons à enregistrer un bon niveau d'activité et nous conservons un niveau de rentabilité qui devrait rester parmi les meilleurs de notre secteur dans l'activité recyclage. Nous sommes de ce fait très confiants dans les perspectives à long terme de nos activités".