DERICHEBOURG : va collecter les déchets dans deux arrondissements supplémentaires à Paris

Derichebourg Environnement, spécialisé dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, s'est vu confier la gestion des déchets ménagers par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale et le gain des 10ème et 18ème arrondissements. A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens.Enfin, le groupe a souhaité s'associer avec Moulinot Compost, spécialisée dans le tri à la source, la collecte écologique et la valorisation des déchets alimentaires pour assurer la collecte des déchets alimentaires des ménages dont la généralisation progressive sur le territoire est envisagée par la Ville de Paris entre 2019 et 2021.Les deux sociétés avaient déjà collaboré ensemble en 2015 lors de la COP21 pour offrir ce service.