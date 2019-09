Derichebourg : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Derichebourg a flambé vendredi de 8,7% à 3,75 euros après l'annonce du rachat du leader espagnol du recyclage de déchets métalliques Lyrsa. Le périmètre d’activité du groupe Lyrsa concerné par ce projet d’acquisition a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 427 millions d'euros. Le groupe traite annuellement près d’1 million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés.Lyrsa a été créé en 1939, elle exploite 18 centres de recyclage (17 en Espagne, 1 au Portugal). La société est le leader des acteurs indépendants espagnols dans le recyclage de déchets métalliques. Elle exploite notamment 3 broyeurs (dont un détenu depuis 27 ans en co-participation avec le groupe Derichebourg), un centre de tri de métaux induits issus du broyage, une affinerie d'aluminium et une affinerie de plomb."Cette acquisition est très complémentaire et est une excellente nouvelle pour le groupe. Comme observée lors des précédentes opérations de croissance externe réalisées par Derichebourg en bas de cycle, le groupe devrait progressivement exporter ses good practices et rationaliser l'outil industriel de Lysra. Les synergies devraient être multiples, notamment sur le plomb par exemple ou Derichebourg est grand collecteur sans avoir jusqu'ici la capacité de traitement", commente LCM dans une étude.Selon le broker, la poursuite de la baisse des cours des métaux non fereux devrait avoir à court terme un impact sur la prochaine publication. Les prévisions du courtier sur l'Ebit pour 2018/2019 sont ainsi abaissées à 88 millions, contre 97 millions auparavant.Ses prévisions sont en revanche relevées pour les années suivantes à la suite de cette acquisition, que faute d'informations précises à ce stade, le bureau d'études a valorisé à 6 fois l'Ebit avec une marge légèrement inférieur à celle du groupe dans cette activité."Cette très belle opération nous conforte dans notre sentiment positif sur le groupe à long terme, les éléments courts termes, baisse des volumes et des cours n'étant pas anticipé par le marché loin d'être favorable".Au final, LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cous de 6 euros sur le titre.