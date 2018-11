Derichebourg : CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2017-2018 EN PROGRESSION DE 6,9% MALGRE UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE CHAHUTE

COMMUNIQUÉ

Paris, le 14 novembre 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2017-2018

EN PROGRESSION DE 6,9% MALGRE UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE CHAHUTE

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017-2018 s'élève à 2,9 milliards d'euros, en progression de 6,9% par rapport à l'exercice précédent. Les deux divisions du groupe voient leur activité progresser malgré un contexte chahuté dans l'activité recyclage des métaux. A taux de change constants, la progression est de 7,6%.

En millions d'euros 2017/2018 12 mois 2016/2017 12 mois Variation Services à l'Environnement Multiservices Holding 2 116,3 802,5 0,8 1 948,8 781,2 1,0 8,6% 2,7% ns Total chiffre d'affaires groupe 2 919,6 2 731,1 6,9%

Progression de 8,6% du chiffre d'affaires dans la division Services à l'Environnement

Le chiffre d'affaires de la division Services à l'Environnement, progresse de 8,6% à 2,1 milliards d'euros (+9,7% à taux de change constants).

(en milliers de tonnes) 2017/2018 12 mois 2016/2017 12 mois Variation Ferrailles 3 746,0 3 660,9 2,3% Métaux non ferreux 540,7 544,3 -0,7% Total volumes 4 286,6 4 205,2 1,9% (en millions d'euros) Ferrailles 1 016,4 887,2 14,6% Métaux non ferreux 760,6 738,9 2,9% Prestations 339,3 322,7 5,1% Total chiffre d'affaires Services à l'Environnement 2 116,3 1 948,8 8,6%

Cette progression est d'autant plus significative que l'activité recyclage a dû faire face depuis le début de l'été à un contexte géopolitique difficile.

Le marché des métaux ferreux a été impacté par la guerre commerciale engagée par l'administration américaine durant l'été. Les tensions politiques entre les Etats-Unis et la Turquie, qui se sont traduites en tensions commerciales, ont entrainé une baisse des achats turcs, et par conséquent une pression baissière mais vraisemblablement passagère, sur les prix des métaux ferreux. Ces derniers ont été en moyenne plus élevés de 12% qu'au cours de l'exercice précédent, mais en légère baisse sur la fin de l'exercice.

Les marchés des métaux non ferreux ont été impactés par le durcissement des cahiers des charges chinois, devenus drastiques en matière de qualité des produits importés, et par des barrières tarifaires chinoises sur les exportations américaines. Ces deux phénomènes ont eu pour conséquence un afflux de métaux recyclés américains sur les autres marchés, qui a exercé une pression baissière sur les prix (en particulier les aluminiums), et impacté temporairement les marges unitaires.

Dans ce contexte, l'activité de Derichebourg dans le recyclage des métaux a fait mieux que résister.

Les volumes de ferrailles traités par le groupe sont en progression de 2,3%.

Les volumes de métaux non-ferreux sont en très léger recul sur l'exercice (-0,7%), dans une proportion toutefois moins marquée qu'au premier semestre (-3,4%), ce qui traduit donc un second semestre en progression (+2,2%), et ce en dépit de conditions de marché particulièrement difficiles. Le prix moyen des tonnages vendus est légèrement plus élevé qu'au cours de l'exercice précédent (+3,6%).

Le chiffre d'affaires des Prestations de services (incluant notamment les services aux collectivités) est lui en progression de 5,1%.

Progression de 2,7% du chiffre d'affaires de la division Multiservices

Le chiffre d'affaires de la division Multiservices, progresse de 2,7% (2,6% à périmètre et taux de change constants). L'essentiel de cette progression provient de l'activité Tertiaire, et en particulier des métiers Propreté et services associés (France et Portugal) et Energie, qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser respectivement de 5 et 8%. A contrario, les activités Industrie (-1,8%) et Sourcing RH (-4%) sont en légère diminution

Perspectives

Le groupe publiera ses résultats de l'exercice 2017-2018 le 4 décembre 2018, après clôture de la séance boursière. Si le groupe a réussi à enregistrer une progression de ses activités dans le Recyclage des métaux malgré le contexte géopolitique tendu, ce contexte a affecté, dans des proportions limitées en raison de la stratégie de stocks bas du groupe, la rentabilité de ces activités. Au total, le groupe devrait dégager un niveau d'EBITDA courant en ligne avec celui de l'exercice précédent.

Commentant l'activité de l'exercice, Abderaman El Aoufir, Directeur général délégué du groupe Derichebourg, a déclaré « Cet exercice montre la bonne capacité de résistance acquise par notre modèle économique. Malgré un contexte géopolitique particulièrement chahuté nous parvenons à enregistrer un bon niveau d'activité et nous conservons un niveau de rentabilité qui devrait rester parmi les meilleurs de notre secteur dans l'activité recyclage. Nous sommes de ce fait très confiants dans les perspectives à long terme de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous avons racheté 731 000 titres au cours des semaines précédentes. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2017-2018, le 4 décembre 2018 au soir

À propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activité complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible ,…). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents, et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros.

Derichebourg est coté sur Euronext Paris, compartiment B.

Code ISIN : FR0000053381 - code mnémonique : DBG.

Pour plus d'informations : www.derichebourg.com.