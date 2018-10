Derichebourg : Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 octobre 2018 0 30/10/2018 | 19:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 22 octobre et le 26 octobre 2018, avec un objectif d'annulation d'actions. Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 octobre 2018 Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 24/10/2018 FR0000053381 101 669 3,7407 XPAR DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 25/10/2018 FR0000053381 97 810 3,7758 XPAR DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 25/10/2018 FR0000053381 20 000 3,8157 BATE DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 25/10/2018 FR0000053381 7 000 3,8014 CHIX DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 25/10/2018 FR0000053381 19 000 3,7905 TRQX DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 26/10/2018 FR0000053381 110 224 3,7879 XPAR DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 26/10/2018 FR0000053381 22 333 3,7854 BATE DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 26/10/2018 FR0000053381 7 443 3,7992 CHIX DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 26/10/2018 FR0000053381 20 319 3,7947 TRQX Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:07:00 FR0000053381 3,78 EUR 408 XPAR 1110321-26881-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:07:00 FR0000053381 3,78 EUR 3 XPAR 1110321-27137-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:08:06 FR0000053381 3,79 EUR 800 XPAR 1110321-32001-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:08:06 FR0000053381 3,78 EUR 389 XPAR 1110321-33537-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:09:14 FR0000053381 3,816 EUR 500 XPAR a4e7ec87001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:09 FR0000053381 3,838 EUR 500 XPAR a4e8c30e000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:09 FR0000053381 3,838 EUR 760 XPAR a4e8c30e002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:09 FR0000053381 3,838 EUR 64 XPAR a4e8c311001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 436 XPAR a4e8e073001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 500 XPAR a4e8e078000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 289 XPAR a4e8e07b001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 211 XPAR a4e8e07c001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 211 XPAR a4e8e07d001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 185 XPAR a4e8e07d003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 104 XPAR a4e8e07e001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 185 XPAR a4e8e07e003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 289 XPAR a4e8e07f002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 211 XPAR a4e8e080001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 289 XPAR a4e8e082000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:10:17 FR0000053381 3,854 EUR 211 XPAR a4e8e082002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 300 XPAR a4fae339000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 300 XPAR a4fae339003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 70 XPAR a4fae33a001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 230 XPAR a4fae33a003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 140 XPAR a4fae33b001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:29:57 FR0000053381 3,882 EUR 300 XPAR a4fae39c001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 256 XPAR a4fb0339001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 44 XPAR a4fb0339003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb033a002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb033b002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb033c002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 128 XPAR a4fb033d002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 172 XPAR a4fb033e000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:05 FR0000053381 3,878 EUR 128 XPAR a4fb033e002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:06 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb033f002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:06 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb0340002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:06 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a4fb0341001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:30:06 FR0000053381 3,878 EUR 132 XPAR a4fb0342002 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:42:44 FR0000053381 3,878 EUR 300 XPAR a50698d8001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:42:44 FR0000053381 3,878 EUR 2700 XPAR a50698d8003 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:45:57 FR0000053381 3,84 EUR 41 XPAR 1110321-126721-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:46:33 FR0000053381 3,84 EUR 959 XPAR 1110321-126977-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:47:15 FR0000053381 3,83 EUR 245 XPAR 1110321-128769-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:47:47 FR0000053381 3,83 EUR 755 XPAR 1110321-129537-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:48:04 FR0000053381 3,82 EUR 1000 XPAR 1110321-129793-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:49:07 FR0000053381 3,81 EUR 1000 XPAR 1110321-130305-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:54:06 FR0000053381 3,82 EUR 1000 XPAR 1110321-135169-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:54:12 FR0000053381 3,81 EUR 1000 XPAR 1110321-135681-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:58:28 FR0000053381 3,81 EUR 425 XPAR 1110321-143105-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 09:59:28 FR0000053381 3,81 EUR 575 XPAR 1110321-143361-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:00:32 FR0000053381 3,8 EUR 1000 XPAR 1110321-144385-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:01:25 FR0000053381 3,79 EUR 1000 XPAR 1110321-146689-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:17:04 FR0000053381 3,77 EUR 800 XPAR 1110321-155649-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:19:58 FR0000053381 3,76 EUR 436 XPAR 1110321-157953-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:24:59 FR0000053381 3,774 EUR 1000 XPAR 1110321-161281-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:27:31 FR0000053381 3,78 EUR 1000 XPAR 1110321-168193-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:30:34 FR0000053381 3,78 EUR 727 XPAR 1110321-168705-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:31:10 FR0000053381 3,78 EUR 273 XPAR 1110321-168961-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:31:21 FR0000053381 3,77 EUR 392 XPAR 1110321-169473-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:31:21 FR0000053381 3,77 EUR 359 XPAR 1110321-169729-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:31:23 FR0000053381 3,77 EUR 249 XPAR 1110321-169985-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:32:55 FR0000053381 3,77 EUR 1000 XPAR 1110321-171265-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:42:58 FR0000053381 3,76 EUR 364 XPAR 1110321-174081-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:42:58 FR0000053381 3,76 EUR 1000 XPAR 1110321-174337-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 10:46:04 FR0000053381 3,75 EUR 1000 XPAR 1110321-177153-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:06:58 FR0000053381 3,74 EUR 1000 XPAR 1110321-186625-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:07:14 FR0000053381 3,73 EUR 170 XPAR 1110321-188161-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:07:14 FR0000053381 3,73 EUR 89 XPAR 1110321-188417-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:07:14 FR0000053381 3,73 EUR 300 XPAR 1110321-188673-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:07:14 FR0000053381 3,73 EUR 300 XPAR 1110321-188929-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:07:14 FR0000053381 3,73 EUR 141 XPAR 1110321-189185-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:24:57 FR0000053381 3,74 EUR 1000 XPAR 1110321-195329-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:25:59 FR0000053381 3,734 EUR 600 XPAR 1110321-196097-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:25:59 FR0000053381 3,734 EUR 400 XPAR 1110321-196353-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:33:04 FR0000053381 3,73 EUR 1000 XPAR 1110321-200193-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:33:05 FR0000053381 3,72 EUR 608 XPAR 1110321-202241-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:33:07 FR0000053381 3,72 EUR 193 XPAR 1110321-202497-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:33:08 FR0000053381 3,72 EUR 88 XPAR 1110321-202753-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:45:40 FR0000053381 3,72 EUR 81 XPAR 1110321-213505-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:45:42 FR0000053381 3,72 EUR 30 XPAR 1110321-213761-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:50:34 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR 1110321-217345-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:52:40 FR0000053381 3,7 EUR 1000 XPAR 1110321-222209-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:53:58 FR0000053381 3,69 EUR 447 XPAR 1110321-229121-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:53:58 FR0000053381 3,69 EUR 553 XPAR 1110321-229377-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:54:00 FR0000053381 3,68 EUR 391 XPAR 1110321-230145-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:54:02 FR0000053381 3,68 EUR 206 XPAR 1110321-230401-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 11:54:02 FR0000053381 3,68 EUR 403 XPAR 1110321-230657-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:16:03 FR0000053381 3,716 EUR 1000 XPAR a592f352000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:29:30 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR 1110321-244225-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:29:34 FR0000053381 3,7 EUR 166 XPAR 1110321-244993-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:34:14 FR0000053381 3,7 EUR 834 XPAR 1110321-245761-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:46:43 FR0000053381 3,694 EUR 1000 XPAR 1110321-248065-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:46:44 FR0000053381 3,69 EUR 220 XPAR 1110321-248321-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:51:33 FR0000053381 3,69 EUR 318 XPAR 1110321-256257-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:51:33 FR0000053381 3,69 EUR 462 XPAR 1110321-256513-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:51:38 FR0000053381 3,68 EUR 144 XPAR 1110321-258305-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 12:51:38 FR0000053381 3,68 EUR 856 XPAR 1110321-258561-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:12:32 FR0000053381 3,676 EUR 608 XPAR 1110321-263425-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:13:14 FR0000053381 3,676 EUR 392 XPAR 1110321-263681-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:20:23 FR0000053381 3,67 EUR 488 XPAR 1110321-266497-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:20:24 FR0000053381 3,67 EUR 512 XPAR 1110321-266753-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:25:53 FR0000053381 3,66 EUR 1000 XPAR 1110321-267265-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 13:27:12 FR0000053381 3,65 EUR 1000 XPAR 1110321-269825-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,714 EUR 600 XPAR 1110321-295425-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,714 EUR 67 XPAR 1110321-295681-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,714 EUR 243 XPAR 1110321-295937-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,714 EUR 619 XPAR 1110321-296193-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,716 EUR 29 XPAR 1110321-296449-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,716 EUR 94 XPAR 1110321-296705-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:17:29 FR0000053381 3,716 EUR 203 XPAR 1110321-296961-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:24:04 FR0000053381 3,722 EUR 600 XPAR 1110321-299521-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:24:04 FR0000053381 3,722 EUR 400 XPAR 1110321-299777-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:25:14 FR0000053381 3,714 EUR 1000 XPAR a609380b001 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 14:45:42 FR0000053381 3,7 EUR 1000 XPAR 1110321-310273-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:02:27 FR0000053381 3,7 EUR 1000 XPAR 1110321-317697-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:02:37 FR0000053381 3,7 EUR 60 XPAR 1110321-317953-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:02:37 FR0000053381 3,7 EUR 486 XPAR 1110321-318209-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:02:37 FR0000053381 3,7 EUR 220 XPAR 1110321-318465-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:02:37 FR0000053381 3,7 EUR 234 XPAR 1110321-318721-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:15:35 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR a63750e5000 ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:25:50 FR0000053381 3,7 EUR 1000 XPAR 1110321-324865-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:26:34 FR0000053381 3,712 EUR 600 XPAR 1110321-328961-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:26:34 FR0000053381 3,712 EUR 400 XPAR 1110321-329217-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:31:40 FR0000053381 3,73 EUR 59 XPAR 1110321-332545-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:31:40 FR0000053381 3,73 EUR 941 XPAR 1110321-332801-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:36:49 FR0000053381 3,72 EUR 1000 XPAR 1110321-337153-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:48:22 FR0000053381 3,73 EUR 20 XPAR 1110321-342273-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 15:48:22 FR0000053381 3,73 EUR 980 XPAR 1110321-342529-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:15 FR0000053381 3,726 EUR 600 XPAR 1110321-345857-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:15 FR0000053381 3,726 EUR 94 XPAR 1110321-346113-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:15 FR0000053381 3,726 EUR 31 XPAR 1110321-346369-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:15 FR0000053381 3,726 EUR 275 XPAR 1110321-346625-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:44 FR0000053381 3,726 EUR 825 XPAR 1110321-346881-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:04:44 FR0000053381 3,726 EUR 175 XPAR 1110321-347137-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:05:06 FR0000053381 3,726 EUR 23 XPAR 1110321-347905-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:05:06 FR0000053381 3,726 EUR 977 XPAR 1110321-348161-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:07:38 FR0000053381 3,73 EUR 368 XPAR 1110321-349185-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:07:38 FR0000053381 3,73 EUR 632 XPAR 1110321-349441-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:07:56 FR0000053381 3,73 EUR 133 XPAR 1110321-349697-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:07:56 FR0000053381 3,73 EUR 532 XPAR 1110321-349953-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:07:56 FR0000053381 3,73 EUR 335 XPAR 1110321-350209-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:15:48 FR0000053381 3,726 EUR 441 XPAR 1110321-355841-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:15:48 FR0000053381 3,726 EUR 559 XPAR 1110321-356097-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:18:38 FR0000053381 3,72 EUR 1000 XPAR 1110321-358913-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:34:26 FR0000053381 3,73 EUR 1000 XPAR 1110321-371713-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:35:21 FR0000053381 3,72 EUR 1000 XPAR 1110321-374785-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:35:21 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR 1110321-377089-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:36:39 FR0000053381 3,724 EUR 1000 XPAR 1110321-380417-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:36:57 FR0000053381 3,724 EUR 850 XPAR 1110321-380673-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:36:57 FR0000053381 3,724 EUR 971 XPAR 1110321-380929-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:36:57 FR0000053381 3,724 EUR 179 XPAR 1110321-381185-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:41:05 FR0000053381 3,72 EUR 60 XPAR 1110321-383233-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:41:05 FR0000053381 3,72 EUR 310 XPAR 1110321-383489-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:41:05 FR0000053381 3,72 EUR 630 XPAR 1110321-383745-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:41:50 FR0000053381 3,72 EUR 500 XPAR 1110321-384769-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:45:30 FR0000053381 3,72 EUR 500 XPAR 1110321-385537-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:52:16 FR0000053381 3,71 EUR 352 XPAR 1110321-390657-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:52:16 FR0000053381 3,71 EUR 648 XPAR 1110321-390913-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:55:15 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR 1110321-393985-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 16:57:21 FR0000053381 3,71 EUR 1000 XPAR 1110321-394753-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:03:29 FR0000053381 3,7 EUR 274 XPAR 1110321-397569-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:03:29 FR0000053381 3,7 EUR 726 XPAR 1110321-397825-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:06:28 FR0000053381 3,69 EUR 1000 XPAR 1110321-401921-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:26 FR0000053381 3,684 EUR 600 XPAR 1110321-402945-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:26 FR0000053381 3,684 EUR 316 XPAR 1110321-403201-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:26 FR0000053381 3,686 EUR 950 XPAR 1110321-403457-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:26 FR0000053381 3,688 EUR 79 XPAR 1110321-403713-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:26 FR0000053381 3,688 EUR 55 XPAR 1110321-403969-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:08:37 FR0000053381 3,68 EUR 1000 XPAR 1110321-404737-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:11:21 FR0000053381 3,7 EUR 3000 XPAR 1110321-411649-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,686 EUR 600 XPAR 1110321-420609-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 50 XPAR 1110321-420865-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 154 XPAR 1110321-421121-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 620 XPAR 1110321-421377-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 346 XPAR 1110321-421633-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 926 XPAR 1110321-421889-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:03 FR0000053381 3,688 EUR 304 XPAR 1110321-422145-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:29 FR0000053381 3,686 EUR 57 XPAR 1110321-422657-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:29 FR0000053381 3,688 EUR 908 XPAR 1110321-422913-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:30 FR0000053381 3,688 EUR 1000 XPAR 1110321-423169-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:30 FR0000053381 3,688 EUR 200 XPAR 1110321-423425-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:30 FR0000053381 3,688 EUR 600 XPAR 1110321-423681-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:17:30 FR0000053381 3,688 EUR 235 XPAR 1110321-423937-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,694 EUR 600 XPAR 1110321-432897-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,694 EUR 129 XPAR 1110321-433153-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,694 EUR 121 XPAR 1110321-433409-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,694 EUR 94 XPAR 1110321-433665-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,694 EUR 546 XPAR 1110321-433921-b ANNULATION DERICHEBOURG 969500QOO4C4IPGID263 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/10/2018 17:22:31 FR0000053381 3,696 EUR 226 XPAR 1110321-434177-b ANNULATION La Sté Derichebourg SA a publié ce contenu, le 30 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 octobre 2018 18:33:00 UTC. Document originalhttps://www.derichebourg.com/dam?media-id=5bd8a1075804e9da06ca8045 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/94529725D1F77B8F3ECA98A3E26A767F6F7628B0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DERICHEBOURG 19:34 DERICHEBOURG : Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres réa.. PU 19:34 DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 .. PU 19:16 DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 .. GL 22/10 DERICHEBOURG : Présentation aux analystes financiers du 23 octobre 2018 PU 18/10 DERICHEBOURG : cession en Italie AO 18/10 DERICHEBOURG : cession d'activités en Italie CF 17/10 DERICHEBOURG : cède ses activités de gestion de déchets en Italie RE 17/10 DERICHEBOURG : Environnement a signé aujourd’hui avec la société Iren Ambi.. PU 17/10 DERICHEBOURG : Derichebourg Environnement a signé aujourd'hui avec la société Ir.. GL 08/10 DERICHEBOURG : Norges Bank monte dans le capital CF Recommandations des analystes sur DERICHEBOURG 03/08 DERICHEBOURG : LCM ajuste à la baisse son objectif de cours AO 24/05 LES AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Altice, Ubisoft, Total, Elior, Scor 24/05 DERICHEBOURG : Invest Securities voit un bon point d'entrée CF