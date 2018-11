Derichebourg : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Jeudi 15 novembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-7,51% à 4,06 euros)Derichebourg accuse la plus forte baisse du SRD après la publication de son chiffre d'affaires 2017/2018 clos fin septembre. Il s'est élevé à 2,9 milliards d'euros, en progression de 6,9%. A taux de change constants, la hausse est de 7,6%. Ces chiffres témoignent d'un ralentissement de la croissance au second semestre (+5% en données publiées après +8,8% au premier semestre) qui s'explique, selon LCM, par le ralentissement de la hausse des prix sur les métaux non ferreux et la ferraille traités par le groupe.