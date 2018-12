Derichebourg : Document de référence 2017-2018 incluant le rapport financier annuel et le document d’information annuel

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

incluant le rapport financier annuel et le document d'information annuel

2017 • 2018

Sommaire

Profil du Groupe 2

2.1 Le Conseil d'administration 55

2.2 Les comités spécialisés du Conseil d'administration 66

2.3 Le Directeur général délégué 68

2.6 Conventions réglementées 74

3.1

Événements marquants de l'exercice 80

3.2 Résultat des différentes activités et situation financière 80

3.3 Facteurs de risque 90

3.4 Actionnariat et franchissements de seuils 95

3.5 Résultats financiers des cinq derniers exercices 97

3.6 Organigrammes du Groupe 98

3.7 Déclaration de performance extra-financière 104

3.8 Ordre du jour et projet de résolutions à l'assemblée

générale mixte du 5 février 2019 104

5.1 Capital social : montant du capital souscrit 195

5.2 Capital autorisé mais non émis 195

5.3 Titres non représentatifs du capital 195

5.4 Titres donnant accès au capital de la Société 195

5.7 Actions détenues par l'émetteur ou par ses filiales 196

5.8 Droits de vote 197

5.9 Seuil statutaire de 2 % 197

5.12 Actionnariat des salariés 198

5.13 Accords entre actionnaires 199

5.14 Modification des statuts de la Société 199

5.18 Dividendes 202

6 205

6.1 Responsable du document de référence 207

6.2 Nom du responsable de l'information financière 207

6.3 Contrôleurs légaux des comptes 208

6.4 Informations à caractère général concernant la société

Derichebourg 209

6.5 Bilan du programme de rachat d'actions 2017/2018 210

6.6 Descriptif du programme de rachat 2018/2019 211

6.9 Contrats importants 215

Le présent document de référence a été déposé le 12 décembre 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'article 212-13 de son Règlement général.

Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

En application de l'article 28 du règlement CE n° 809/2004, le présent document incorpore par référence les informations suivantes auxquelles le lecteur est invité à se reporter :

p les rapports des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés relatifs aux exercices clos le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2016 qui sont inclus dans les documents de référence de la Société déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers, respectivement le 12 décembre 2017 sous le numéro D.17-1102 à la page 189 et le 12 décembre 2016 sous le numéro D.16-1030 à la page 193.

p la présentation de l'activité de l'ensemble du Groupe, les comptes consolidés du Groupe et le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2016, tels que présentés respectivement aux pages 33 à 84, 95 à 148, et 149, du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 décembre 2016 sous le numéro D.16-1030 ;

p la présentation de l'activité de l'ensemble du Groupe, les comptes consolidés du Groupe et le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels que présentés respectivement aux pages 33 à 89, 92 à 140, et 141 à 143, du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 décembre 2017 sous le numéro D.17-1102 ;

Les autres informations figurant dans les deux documents de référence visés ci-dessus ont été, le cas échéant, remplacés et/ou mises à jour par des informations fournies dans le présent document de référence et ne sont pas incorporées par référence dans le présent document de référence.

Les deux documents de référence ci-dessus cités sont disponibles sur les sites Internet de la Société www.derichebourg.com, ou de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org.

Le groupe Derichebourg est un opérateur international de référence des services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités.

Nous préservons et optimisons les ressources de la planète à travers notre activité de recyclage des déchets produits par les industriels, les collectivités et les particuliers.

Ses activités se répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une ambition commune : Servir les Hommes tout en protégeant leur environnement.

UN ACTEUR FRANÇAIS HISTORIQUE QUI S'EST RENFORCÉ AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

CRÉATION & DÉVELOPPEMENTRECYCLAGE

Création de la Compagnie Française des FerraillesAbsorption de NovaferAbsorption de Metalinor

SERVICES

INSTITUTIONNEL

Introduction en bourse

2 Derichebourg • Document de référence 2017/2018

Daniel Derichebourg devient actionnaire de référence et PDG

Profil du Groupe

Présent dans 13 pays et comptant plus de 300 implantations dans le monde, Derichebourg conçoit ses implantations internationales comme une exigence de proximité et d'efficacité au service de ses clients. Une même et indispensable proximité en France et partout dans le monde.