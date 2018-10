COMMUNIQUÉ

Paris, le 17/10/2018

Derichebourg Environnement a signé aujourd'hui avec la société Iren Ambiente un contrat en vue de la cession de ses activités de collecte de déchets ménagers, de nettoiement urbain et de traitement de déchets en Italie

La société Derichebourg Environnement a signé aujourd'hui avec la société Iren Ambiente un contrat en vue de la cession de ses activités de collecte de déchets ménagers, de nettoiement urbain, et de traitement de déchets en Italie, réalisées au travers des sociétés San Germano et CMT. La concré-tisation de cette transaction est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, qui devraient se réaliser d'ici la fin de l'année 2018.

San Germano est acteur privé de premier plan au service des collectivités publiques pour la collecte des déchets ménagers et le nettoiement urbain dans les régions du Piémont, de la Lombardie, et de la Sardaigne, grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences.

CMT assure la collecte et le traitement de papiers, cartons, plastiques, sur six sites situés dans le Piémont et en Sardaigne.

Ces activités ont contribué à hauteur de 74 M€ au chiffre d'affaires consolidé de l'exercice précédent (2,7% du chiffre d'affaires total). Elles emploient environ 900 salariés.

Cette cession s'inscrit dans le cadre du recentrage du groupe sur son cœur de métier, de la re-cherche de l'amélioration de la rentabilité des capitaux employés par le groupe, et de la réduction du périmètre de ses activités en Italie. A terme ne devrait y subsister que l'activité de recyclage de déchets métalliques. Cette cession, qui se traduira par un impact comptable négatif d'une dizaine de millions d'euros environ, contribuera à réduire encore l'endettement du groupe.

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités com-plémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoie-ment urbain, gestion des déchetteries, distribution d'eau potable et gestion des eaux usées…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,…). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

www.derichebourg.com

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG