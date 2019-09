Derichebourg : Environnement a signé un contrat en vue de l'acquisition du leader espagnol du recyclage de déchets métalliques Lyrsa

La société Derichebourg Environnement annonce avoir signé avec la société Layro un contrat en vue de l’acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques. La concrétisation de cette acquisition est soumise à la réalisation de conditions suspensives, dont l’examen de l’opération par les autorités espagnoles en charge du contrôle des concentrations. La part de marché de Derichebourg en Espagne dans les activités de recyclage de déchets métalliques est actuellement très faible.

Le contrat d’acquisition prévoit l’acquisition des participations détenues par Layro dans les sociétés Lyrsa, Archamesa et Redisa, ainsi que la possibilité pour les actionnaires minoritaires dans ces sociétés de se joindre à l’opération.

Le périmètre d’activité du groupe Lyrsa concerné par ce projet d’acquisition a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 427 M€. Le groupe traite annuellement près d’ 1 million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés.

Lyrsa a été créé en 1939, elle exploite 18 centres de recyclage (17 en Espagne, 1 au Portugal). La société est le leader des acteurs indépendants espagnols dans le recyclage de déchets métalliques. Elle exploite notamment 3 broyeurs (dont un détenu depuis 27 ans en co-participation avec le groupe Derichebourg), un centre de tri de métaux induits issus du broyage, une affinerie d’aluminium et une affinerie de plomb.

En cas de réalisation des conditions suspensives, la concrétisation de cette acquisition est attendue d’ici la fin de l’année civile 2019.

Le groupe Derichebourg a l’intention de financer cette acquisition avec sa trésorerie disponible et ses lignes de crédit existantes.

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

