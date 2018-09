COMMUNIQUÉ Paris, le 6 septembre 2018

Derichebourg Environnement lance en France le premier camion équipé de la technologie Active Stop‐StartMC sur le territoire de la ville de Puteaux

La technologie Active Stop‐StartMC fait son arrivée officielle en France

Derichebourg Environnement, spécialisée dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, est fière d'annoncer la mise en service à Puteaux de son premier camion équipé de la technologie Active Stop‐StartMC de la société québécoise Effenco.

Dans la continuité de l'accord signé à Paris en mars dernier avec l'entreprise montréalaise en présence du Premier Ministre du Québec, Philippe Couillard, de la Ministre de l'Environnement du Québec, Isabelle Melançon et du secrétaire d'Etat français auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean Baptiste Lemoyne ; Derichebourg Environnement importera ainsi la solution sur le territoire national. La ville de Puteaux, sera la toute première en France à voir circuler dans ses rues un camion équipé de cette technologie hybride‐électrique novatrice qui a d'ores et déjà fait preuve de son efficacité au Québec.

L'innovation technologique au service de l'environnement

La technologie hybride novatrice Active Stop‐StartMC d'Effenco est un système électrique conçu pour couper le moteur d'un véhicule poids lourd lorsque celui‐ci est immobile tout en maintenant opérationnels ses accessoires ainsi que ses équipements, tels que le lève‐conteneurs et le système de compaction de la benne. D'une manière générale, ces arrêts représentent 40% à 50% de temps d'utilisation du véhicule et permettent ainsi de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre.

Un premier partenariat conclu au Québec en 2016 entre Derichebourg Canada et Effenco a permis de réduire significativement la consommation de carburant de la toute la flotte dans la province canadienne. A titre d'exemple, au Québec, les 100 camions équipés de la technologie Active Stop‐StartMC réalisent une économie de 30% de consommation de carburant, soit une économie annuelle de 400 000 litres et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1 200 tonnes.

« Nous sommes très fiers de concrétiser et rendre effectif en France l'accord que nous avons signé avec Effenco en mars dernier en équipant aujourd'hui le premier camion de notre flotte française dans la ville de Puteaux, se réjouit Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement. En faisant le choix d'une technologie respectueuse de l'environnement contribuant à réduire significativement la pollution atmosphérique et sonore, la ville de Puteaux participe à l'amélioration du cadre de vie de chacun et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que fixée par les accords de Paris ».

Vers une ville verte et durable

Ce premier camion représente un pas significatif vers une collecte des déchets plus responsable. L'arrivée de ce véhicule hybride fait écho d'une volonté de la ville de réduire les émissions de gaz à effet serre et à la résolution de ses représentants de faire de Puteaux une ville verte et durable.

« Nous innovons continuellement pour faire de Puteaux une ville durable et respectueuse de l'environnement. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir été récompensés récemment par l'attribution d'un label HQE aménagement pour l'Éco‐quartier des Bergères, déclare Joëlle Ceccaldi‐Raynaud, Maire de la ville. Dans cette continuité et toujours animés par notre volonté de mettre l'innovation au cœur de nos actions et afin d'améliorer le bien‐être des Putéoliens, nous avons l'immense plaisir de poursuivre notre engagement pour faire de Puteaux une ville verte et où il fait bon vivre, en faisant circuler dans ses rues, le premier camion équipé d'une technologie hybride électrique et silencieuse, pour nos services de collecte des déchets ».

Derichebourg Environnement, engagé dans la collecte de plus de 500.000 tonnes de déchets ménagers par an en France auprès des collectivités, souhaite étendre cette nouvelle technologie dans d'autres villes du pays. Derichebourg Environnement a fait le choix de proposer cette technologie sur l'ensemble de son parc matériel dans le cadre de ses futurs marchés.

À propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchèteries, traitement de l'eau…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieux sensibles…). Le groupe est aujourd'hui présent dans 15 pays, sur trois continents et compte 36 500 collaborateurs dans le monde. Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

www.derichebourg.com Code ISIN: FR0000053381

À propos d'Effenco

Effenco développe des solutions permettant de réduire les coûts de carburant ainsi que les émissions de GES des véhicules lourds. Son importante base de données d'opération provenant de véhicules en conditions réelles est au cœur de son processus de développement et lui permet d'offrir des performances fiables à travers un large spectre d'applications et de configuration de véhicules. Grâce à sa technologie électrique Active Stop‐StartMC, Effenco s'impose maintenant comme chef de file dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des camions lourds tels que les camions de collecte de déchets ménagers, les tracteurs de terminaux, les camions de livraisons, les bétonnières, les camions à nacelle ainsi que les autobus.

À propos de la ville de Puteaux

Des tours de La Défense aux berges de Seine, la ville de Puteaux s'étend sur près de 330 hectares, à l'Ouest de Paris. Son passé industriel fécond dans les domaines de l'automobile (De Dion Bouton), l'aéronautique (Morane‐Saulnier), l'armement, la radio, les encres (Lorilleux), les parfums (Coty, Caron), et son histoire artistique et culturelle foisonnante (Lully, Bellini, Duchamp, Villon ou encore Kupka) lui confèrent une identité forte, enrichie par le dynamisme du quartier d'affaires de La Défense. Grâce à son tissu économique (450 commerces de proximité, 6 230 entreprises, 3 280 sièges sociaux et 92 800 emplois salariés), Puteaux enregistre un taux de chômage de 7,3%, l'un des plus faibles d'Île‐de‐France. Puteaux a cependant su préserver son esprit village pour le bien‐être de ses 44 506 habitants. Ville où il fait bon vivre, elle offre à ses administrés des équipements publics de qualité où se conjuguent espaces verts, sport et culture pour tous. C'est dans cette démarche que la Ville de Puteaux réinvente les formes urbaines et l'habitat dans une perspective de développement durable et d'innovation. L'EcoQuartier des Bergères et le Quartier des arts en sont d'ailleurs l'illustration parfaite.

