Derichebourg : Environnement remporte l'appel d'offres Trilib' de la Ville de Paris en partenariat avec Sulo et Aurel Design Urbain

Lancement des nouvelles stations Trilib’ :

Derichebourg Environnement remporte l’appel d’offres de la Ville de Paris en partenariat avec Sulo et Aurel Design Urbain

Derichebourg Environnement, spécialiste du recyclage des biens de consommation en fin de vie et de la collecte des déchets ménagers, vient de gagner l’appel d’offres des nouveaux Trilib’ Parisiens en partenariat avec l’entreprise Sulo, leader européen de la conteneurisation des déchets, et l’agence Aurel Design Urbain.

Ces nouveaux Trilib’ seront composés de deux modules multi-matériaux pour les emballages recyclables, un module pour le verre et un module de stockage destiné aux matériels des agents de la Ville de Paris. La Ville de Paris, Derichebourg Environnement et Sulo ambitionnent le déploiement progressif de 1 000 stations Trilib’, soit 4 000 modules.

« Nous sommes ravis de participer au déploiement d’une nouvelle offre de services de collectes des déchets, des recyclables tout particulièrement. Nous partageons cette volonté commune qui est d’inciter les parisiens à mieux trier leurs déchets afin de permettre une meilleure valorisation de cette ressource. Nous utiliserons toutes nos dernières innovations technologiques pour faciliter cette démarche » déclare Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement.

Pour ce projet, Derichebourg Environnement, Sulo et Aurel Design Urbain ont travaillé sur des enjeux de design, d’intégration dans l’espace urbain et d’optimisation des opérations de collecte des déchets.



« En étroite collaboration avec l’agence Aurel Design Urbain, nous avons imaginé un design innovant et parfaitement intégré à l’espace urbain parisien. Chaque module repose sur une dalle de béton définissant la station de tri comme un prolongement naturel du trottoir. Sans travaux de génie civil, la pose et le déploiement des modules sont très simples. Le conteneur fait partie intégrante de l’espace piéton. Penser Trilib’, c’est imaginer des stations esthétiques quel que soit l’angle de vue : du trottoir, de la rue ou du balcon » souligne Michel Kempinski, Président de Sulo.

Pendant les sept années de contrat, Derichebourg Environnement assurera une collecte automatisée des conteneurs via un système innovant permettant le levage, le vidage et le repositionnement d’un module en moins de 2 minutes afin de limiter au maximum la gêne à la circulation. Les conteneurs sont équipés de sondes permettant de mesurer le taux de remplissage et ainsi optimiser les collectes en adaptant parfaitement le service au remplissage des modules. Derichebourg Environnement assurera également le ramassage des dépôts sauvages dans un rayon de 2 mètres aux abords de ces stations afin de maintenir un état de propreté irréprochable. Sulo assurera la maintenance et le lavage de l’intégralité des stations.

Les interventions seront réalisées au moyen de véhicules bénéficiant d’une motorisation GNV – Euro 6 (Gaz Naturel pour Véhicules).

Dans le cadre de son offre de service, Derichebourg Environnement a mis au point un système informatique embarqué innovant intégrant un outil de planification permettant d’éviter les débordements des modules, un système de guidage du chauffeur pendant sa tournée, un système embarqué de remontées d’informations en temps réel et d’un système de pesée embarquée dynamique permettant de peser chaque module au moment du vidage.

Une attention particulière a été portée aux usagers parisiens : une application mobile permettra de signaler les incidents et les réclamations. Cette application facilitera la remontée immédiate de l’information à l’équipe d’encadrement qui interviendra dans les plus brefs délais.

À propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

Code ISIN : FR0000053381

A propos de Sulo

Leader européen de la conteneurisation des déchets opérant dans 12 pays, SULO s’appuie sur un outil industriel de 6 usines (France, Allemagne et Espagne), un centre de R&D et de services clients à Saint-Priest (69) ainsi qu’un large réseau d’agences et de points services servant plus de 8 000 clients. Partenaire privilégié des collectivités locales et des entreprises pour la gestion des déchets et la préservation de l’environnement et fort de 1 800 collaborateurs, SULO a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros, grâce à une large gamme de produits (bacs roulants pour le tri des déchets ménagers, conteneurs pour l’apport volontaire – colonnes aériennes, conteneurs enterrés et semi-enterrés…) et de services dédiés à la gestion des déchets (enquêtes et installation/mise en place, entretien-maintenance, prestations de lavage, systèmes de gestion des données et de tarification incitative…). http://www.sulo.fr/fr/

A propos de Aurel Design Studio

Caterina et Marc Aurel proposent une approche unique du design et de l’urbanisme, de la conception de l’objet à l’aménagement des espaces urbains. Très impliqués dans la transformation des espaces publics et de transport collectifs de la Ville de Paris, ils ont conçu des projets emblématiques comme les nouveaux abribus de la ville, les futurs accès du métro parisien “Accès 2030”, ainsi que les stations du récent tramway de Châtillon Vélizy. Le projet ambitieux de Trilib’ montre une nouvelle fois l'engagement du studio Aurel au service des usagers en accompagnant leur démarche du Tri et la qualité des espaces publics de Paris.

