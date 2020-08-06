Derichebourg : Partenariat Saur-Derichebourg dans les métiers de l'eau et l'assainissement

PARIS, 6 août (Reuters) - Saur et Derichebourg ont
annoncé jeudi dans un communiqué :
* UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AUTOUR DES SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS
LOCALES DANS LES MÉTIERS DE LEAU ET DE LASSAINISSEMENT
* DERICHEBOURG, VIA SA FILIALE DERICHEBOURG EXPANSION,
RÉALISE CE
JOUR LA CESSION AU GROUPE SAUR DE 51 % DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
DERICHEBOURG AQUA (QUI DÉTIENT LA SOCIÉTÉ DERICHEBOURG AQUA
OCÉAN INDIEN)
* CETTE CESSION INTERVIENT DANS LE CADRE DE LA CONCLUSION
DUN
PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES DEUX GROUPES, QUI VISE AU
DÉVELOPPEMENT RÉCIPROQUE DE LEURS ACTIVITÉS
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(Rédaction de Paris)