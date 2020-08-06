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DERICHEBOURG

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Derichebourg : Partenariat Saur-Derichebourg dans les métiers de l'eau et l'assainissement

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06/08/2020 | 17:53

PARIS, 6 août (Reuters) - Saur et Derichebourg ont annoncé jeudi dans un communiqué :

* UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AUTOUR DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES MÉTIERS DE LEAU ET DE LASSAINISSEMENT

* DERICHEBOURG, VIA SA FILIALE DERICHEBOURG EXPANSION, RÉALISE CE JOUR LA CESSION AU GROUPE SAUR DE 51 % DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DERICHEBOURG AQUA (QUI DÉTIENT LA SOCIÉTÉ DERICHEBOURG AQUA OCÉAN INDIEN)

* CETTE CESSION INTERVIENT DANS LE CADRE DE LA CONCLUSION DUN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES DEUX GROUPES, QUI VISE AU DÉVELOPPEMENT RÉCIPROQUE DE LEURS ACTIVITÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AQUA CORPORATION -2.38%0.41 Cours en clôture.0.00%
DERICHEBOURG 0.00%2.45 Cours en temps réel.-32.88%
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Données financières
CA 2020 2 475 M 2 925 M -
Résultat net 2020 20,0 M 23,7 M -
Dette nette 2020 310 M 367 M -
PER 2020 19,6x
Rendement 2020 3,00%
Capitalisation 391 M 465 M -
VE / CA 2020 0,28x
VE / CA 2021 0,26x
Nbr Employés 34 571
Flottant 57,7%
Graphique DERICHEBOURG
Durée : Période :
Derichebourg : Graphique analyse technique Derichebourg | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DERICHEBOURG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Objectif de cours Moyen 3,34 €
Dernier Cours de Cloture 2,45 €
Ecart / Objectif Haut 104%
Ecart / Objectif Moyen 36,3%
Ecart / Objectif Bas -18,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer
Pierre Candelier Chief Financial Officer
Bernard Val Independent Director
Matthieu Pigasse Independent Director
Boris Derichebourg Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DERICHEBOURG-32.88%465
WASTE MANAGEMENT-4.19%46 124
REPUBLIC SERVICES, INC.-3.49%27 534
TOMRA SYSTEMS40.23%6 454
TETRA TECH, INC.6.29%4 935
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.-28.57%3 786
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