Derichebourg : Présentation aux analystes financiers du 23 octobre 2018

INVESTOR DAY
DERICHEBOURG RECYCLING ACTIVITY
OCTOBER 23.2018
www.derichebourg.com
TABLE OF CONTENTS
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A FRENCH RECYCLING LEGACY PLAYER THAT HAS GAINED CONSIDERABLE STRENGTH IN RECENT YEARS
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CREATION & DEVELOPMENT
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DIVERSIFICATION RATIONALISATION
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CONSOLIDATION
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AT A GLANCE - THE RECYCLING CORE BUSINESS BASED ON KEY METRICS
REVENUE 2017 € 2,731 mCURRENT EBITDA 2017 € 203 m
HEAD COUNT 2017 36,400
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RECYCLING SHARE
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63%
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80%
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8%
La Sté Derichebourg SA a publié ce contenu, le 22 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 octobre 2018 17:23:04 UTC.