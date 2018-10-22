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DERICHEBOURG (DBG)
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Derichebourg : Présentation aux analystes financiers du 23 octobre 2018

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22/10/2018 | 19:23

INVESTOR DAY

DERICHEBOURG RECYCLING ACTIVITY

OCTOBER 23.2018

www.derichebourg.com

TABLE OF CONTENTS

  • 1. Derichebourg at a glance

  • 2. Market drivers

  • 3. CAPEX

  • 4. SRI policy

  • 5. Our strategy

  • 6. Calendar - Next steps

1

1

A FRENCH RECYCLING LEGACY PLAYER THAT HAS GAINED CONSIDERABLE STRENGTH IN RECENT YEARS

CREATION & DEVELOPMENT

DIVERSIFICATION RATIONALISATION

CONSOLIDATION

1

AT A GLANCE - THE RECYCLING CORE BUSINESS BASED ON KEY METRICS

REVENUE 2017 € 2,731 mCURRENT EBITDA 2017 € 203 m

HEAD COUNT 2017 36,400

RECYCLING SHARE

63%

80%

8%

La Sté Derichebourg SA a publié ce contenu, le 22 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 octobre 2018 17:23:04 UTC.

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Données financières (€)
CA 2018 2 971 M
EBIT 2018 128 M
Résultat net 2018 84,4 M
Dette 2018 65,3 M
Rendement 2018 3,15%
PER 2018 7,74
PER 2019 7,19
VE / CA 2018 0,24x
VE / CA 2019 0,21x
Capitalisation 659 M
Graphique DERICHEBOURG
Durée : Période :
Derichebourg : Graphique analyse technique Derichebourg | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DERICHEBOURG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 8,41 €
Ecart / Objectif Moyen 109%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer
Pierre Candelier Chief Financial Officer
Bernard Val Independent Director
Matthieu Pigasse Independent Director
Boris Derichebourg Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DERICHEBOURG-53.78%786
WASTE MANAGEMENT2.61%38 632
REPUBLIC SERVICES4.39%23 410
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA38.88%5 420
CLEAN HARBORS INC23.19%3 750
TETRA TECH, INC.34.06%3 703
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