Derichebourg : acquisition du groupe Lyrsa en Espagne

20/09/2019 | 08:09

Derichebourg Environnement annonce avoir signé avec la société Layro un contrat en vue de l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques.



Le contrat d'acquisition prévoit l'acquisition des participations détenues par Layro dans les sociétés Lyrsa, Archamesa et Redisa, ainsi que la possibilité pour les actionnaires minoritaires dans ces sociétés de se joindre à l'opération.



Le périmètre d'activité du groupe Lyrsa concerné par ce projet d'acquisition a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 ME. Le groupe traite annuellement près d'un million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux.



Lyrsa exploite 18 centres de recyclage (17 en Espagne, 1 au Portugal). La société est le leader des acteurs indépendants espagnols dans le recyclage de déchets métalliques.



La concrétisation de cette acquisition est attendue d'ici la fin de l'année civile 2019.



