Derichebourg : acquisitions en Alsace

01/11/2018 | 07:22

Derichebourg Propreté, filiale de Derichebourg Multiservices, annonce l'acquisition des fonds de commerce de deux sociétés de propreté basées en Alsace, Alizé et Alizé Alsace, permettant ainsi au groupe de services de renforcer son maillage territorial.



Ces sociétés de nettoyage couvrent principalement les secteurs de la distribution et de la santé. Avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros réalisé l'année dernière, elles emploient près de 220 salariés.



Cette acquisition va permettre de renforcer l'implantation de Derichebourg Propreté principalement sur Strasbourg et Besançon. Elle conforte ainsi sa position d'acteur de premier plan dans la région avec plus de 2.700 collaborateurs.



