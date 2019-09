Derichebourg : annonce la cession de ses activités au Maroc

Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de croissance sur le marché européen, Derichebourg annonce avoir cédé à son associé la participation de 51% qu’il détenait dans Derichebourg AD Développement, holding regroupant l’ensemble de ses activités de collecte de déchets ménagers et de prestations de services au Maroc.

Derichebourg est particulièrement fier d’avoir, au côté de son partenaire local, mis son expertise technique au cours des 5 dernières années au service des habitants des principales collectivités du pays, dans le cadre de la politique de l’amélioration de l’environnement mise en œuvre par le Royaume du Maroc. Le groupe Derichebourg est confiant dans la qualité des équipes en place pour maintenir un haut niveau de service et poursuivre le développement entrepris.

Au global, l’impact net du résultat de l’activité 2019 et du résultat de cession des activités au Maroc sera peu significatif sur le résultat avant impôt du groupe.

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

