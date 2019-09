25/09/2019 | 07:45

Derichebourg annonce avoir cédé à son associé la participation de 51% qu'il détenait dans Derichebourg AD Développement, holding regroupant l'ensemble de ses activités de collecte de déchets ménagers et de prestations de services au Maroc.



' Au global, l'impact net du résultat de l'activité 2019 et du résultat de cession des activités au Maroc sera peu significatif sur le résultat avant impôt du groupe ' précise la direction.



