Derichebourg : contrat pour les nouveaux Trilib' Parisiens

27/09/2019 | 11:58

Derichebourg Environnement annonce avoir remporter l'appel d'offres des nouveaux Trilib' Parisiens en partenariat avec l'entreprise Sulo et l'agence Aurel Design Urbain.



' Ces nouveaux Trilib' seront composés de deux modules multi-matériaux pour les emballages recyclables, un module pour le verre et un module de stockage destiné aux matériels des agents de la Ville de Paris ' indique le groupe.



La Ville de Paris, Derichebourg Environnement et Sulo ambitionnent le déploiement progressif de 1 000 stations Trilib', soit 4 000 modules.



' Nous partageons cette volonté commune qui est d'inciter les parisiens à mieux trier leurs déchets afin de permettre une meilleure valorisation de cette ressource ' déclare Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement.



