Derichebourg : deux acquisitions dans le Gard

09/01/2019 | 07:51

Derichebourg Propreté & Services Associés, filiale de Derichebourg Multiservices employant plus de 8.000 collaborateurs dans le Grand Sud, annonce l'acquisition des fonds de commerce des sociétés CCI (Cabinet Conseil Industriel) et SVP 30.



Basées dans le Gard, CCI et SVP 30 ont enregistré un chiffre d'affaires de deux millions d'euros en 2018. Spécialisées en maintenance de premier niveau et services associés (factotum, peinture, service courrier), elles couvrent principalement l'industrie.



Avec ce rachat, l'entreprise entend développer son pôle de compétences en services associés avec l'intégration des 25 salariés des deux sociétés. Cette acquisition va également permettre de conforter son savoir-faire dans l'agroalimentaire.



