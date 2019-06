Derichebourg : inaugure une nouvelle plateforme de recyclage

07/06/2019 | 08:15

Derichebourg Environnement inaugure sa nouvelle plateforme de recyclage de Bassens (33). Cette plateforme est dotée des dernières technologies de valorisation dont une ligne mixte de recyclage des réfrigérateurs et ballons d'eau chaude, la première en France.



Cette nouvelle plateforme comptera jusqu'à 64 salariés en pleine activité. Le broyeur sera capable de traiter 120 000 tonnes/an, la cisaille jusqu'à 60 000 tonnes/an et la ligne de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) sera en mesure de recycler 15 000 tonnes/an.



Derichebourg Environnement a investi 41 millions d'euros sur ce site qui sera le 1er en France à pouvoir traiter les ballons d'eau chaude et le 3ème du groupe à recycler les réfrigérateurs.



Derichebourg Environnement compte, à ce jour, 11 sites de recyclage de D3E dans l'hexagone.



