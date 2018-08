Derichebourg : incendie sur la plateforme d'Athis-Mons

02/08/2018 | 07:41

Derichebourg indique qu'un incendie s'est déclaré mercredi en fin de matinée sur la plateforme de recyclage de sa filiale Revival située à Athis-Mons, mais que l'intervention rapide des secours a permis de contenir le sinistre sur le périmètre de son déclenchement.



'Il n'y a ni victime, ni blessé parmi nos salariés et nos fournisseurs qui ont tous été mis en sécurité. Seuls certains matériels de manutention ont été impactés par le sinistre', précise le groupe de services aux entreprises et aux collectivités.



