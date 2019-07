COMMUNIQUE DE PRESSE





Paris, le 19 juillet 2019





Derichebourg obtient un financement de 130 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan Juncker





Derichebourg annonce avoir signé ce jour un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement, destiné à contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit), et la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).





Le prêt accordé par la BEI s’inscrit dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le cœur du Plan d’Investissement pour l’Europe, aussi appelé « Plan Juncker ». Il traduit la volonté de la banque de l’Union Européenne de renforcer davantage encore ses financements en faveur de la transition énergétique. Il s’agit en outre du premier prêt accordé en France à une entreprise dans le domaine de l’économie circulaire qui est désormais une priorité de la BEI comme en témoigne la signature le 18 juillet d’un programme de 10 milliards d’euros de crédit destiné à financer l’économie circulaire dans l’Union européenne, en partenariat avec cinq banques nationales de développement européennes (Caisse des dépôts, KfW, BGK, CDP, ICO).





Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: “Je me réjouis de la signature de cet accord, car c’est une étape supplémentaire vers une Europe plus durable. Grâce au Plan Juncker, l’entreprise Derichebourg pourra développer un programme de financements destiné à améliorer ses services dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. C’est une première en France ! »





« Cette première opération de financement d’un acteur privé majeur dans le domaine du recyclage est doublement importante à nos yeux, a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement. Elle s’inscrit dans notre volonté de renforcer l’action climatique de la banque de l’UE tout en permettant à un leader industriel européen, le groupe Derichebourg, d’accroître sa compétitivité ».





« Nos métiers sont amenés à évoluer dans les années à venir : davantage de demande sociétale de recyclage et d’économie circulaire, mais aussi davantage de contraintes pour les opérateurs issues des nouvelles réglementations traduisant cette demande, ce qui nécessite des investissements pour s’adapter, et demeurer à la pointe de la technologie. La maturité des prêts proposés par la Banque Européenne d’Investissement répond bien à cette problématique », a déclaré Daniel Derichebourg, Président directeur général du groupe Derichebourg.











Note au responsable de publication :





À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde. Elle est le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour les investissements liés au climat ; afin de soutenir l’Accord de Paris, elle s’est engagée à consacrer 100 milliards d’USD à l’action en faveur du climat sur la période 2016-2020. La BEI alloue au minimum 25 % de ses financements à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets et, d’ici 2020, elle portera à 35 % la part de ses prêts à l’appui du climat dans les pays en développement. En consacrant 19,4 milliards d’EUR à l’action pour le climat en 2017, elle a dépassé son objectif à cet égard pour la huitième année consécutive.

A propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com





À propos du Plan d’Investissement pour l’Europe

Le Plan d’Investissement, ou Plan Juncker, vise principalement à renforcer les investissements européens pour créer des emplois et de la croissance. Il vise, en effet, à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes, en supprimant les obstacles à l’investissement, en apportant de la visibilité et une assistance technique aux projets d’investissement. Le plan d’investissement produit déjà des résultats. Les projets et conventions de financement approuvés jusqu’à présent au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, EFSI, le cœur du Plan Juncker, devraient mobiliser presque 410 milliards d’euros d’investissements dans 28 États membres, dont 69,3 milliards en France, et soutenir quelque 952 000 PME.







Contact pour la presse :





Cyrille Lachèvre, c.lachevre@ext.eib.org , +352 4379 73984 / Gsm : +33 6 20 42 12 08

Site internet : www.bei.org/press - Service de presse : +352 4379 21000 – presse@bei.org

Pièce jointe