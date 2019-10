Derichebourg : rachat d'Immedia Services

18/10/2019 | 09:21

Derichebourg Intérim et Recrutement, filiale de Derichebourg Multiservices, annonce avoir réalisé le rachat d'Immedia Services et de ses trois agences situées dans le Nord et le Pas-de-Calais, renforçant ainsi son maillage dans cette région.



L'entreprise rachetée a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 13 millions d'euros en 2018. Ses agences d'emploi, situées à Arras, Liévin et Valenciennes, sont principalement spécialisées sur le secteur de l'industrie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.