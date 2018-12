Derichebourg : renouvelle un contrat avec la Mairie de Paris

06/12/2018 | 18:14

Derichebourg Environnement va poursuivre la prise en charge de la gestion des déchets ménagers par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale et va récupérer le 10ème et le 18ème arrondissements.



A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens.



' Pour nous, c'est la reconnaissance de tous les efforts que nous avons fournis pour toujours être à la pointe des nouvelles technologies responsables pour limiter au maximum notre impact environnemental. Notre ambition, aujourd'hui, est d'étendre notre savoir‐faire dans toute la France. ' a déclaré Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Environnement.



