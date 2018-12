Derichebourg : résultat net de 72,6 ME sur l'exercice (-5%)

04/12/2018 | 18:35

Le chiffre d'affaires s'élève à 2,9 milliards d'euros sur l'exercice 2017-2018, en croissance de 6,9 % par rapport à l'exercice précédent. A taux de change constants, la progression est de 7,6 %.



L'EBITDA courant s'élève à 202,1 ME, en ligne avec celui de l'exercice précédent (202,7 ME). Dans la branche Services à l'Environnement, l'EBITDA courant s'élève à 173,1 ME, en réduction de 2,3 % par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 118,3 ME. Le résultat opérationnel est de 96,3 ME. Le résultat net du Groupe consolidé ressort à 72,6 ME, en réduction de 5% par rapport à l'an passé.



' Si l'activité se maintient, les résultats du Groupe devraient demeurer du même ordre de grandeur que ceux de l'exercice écoulé. L'activité Services aux collectivités (hors Italie en cours de cession) devrait continuer à progresser ' indique le groupe.



