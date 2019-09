Derichebourg : s'envole de 7%, l'avis d'un analyste

20/09/2019 | 12:17

Le titre s'envole de près de 7% après avoir annoncé l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques.



Le périmètre d'activité du groupe Lyrsa concerné par ce projet d'acquisition a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 ME. Le groupe traite annuellement près d'un million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux.



Oddo estime que cette acquisition est stratégique pour Derichebourg qui avait clairement établi dans sa stratégie de développement des acquisitions.



' Nous estimons néanmoins un montant de transaction probablement limité (inférieur à 150 ME). Le groupe autofinancera cette opération et utilisera également des lignes de crédit ' indique le bureau d'analyses.



Oddo laisse pour l'instant inchangé son opinion Neutre et son objectif de 4 E.



