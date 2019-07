Derichebourg : une acquisition pour la filiale Propreté

30/07/2019 | 18:10

Derichebourg Propreté, filiale de Derichebourg Multiservices, annonce ce mardi avoir réalisé l'acquisition du fonds de commerce d'A2 Propreté, pour un montant non-divulgué.



Basée en Corrèze, A2 Propreté a enregistré un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2018 et emploie près de 160 salariés. L'entreprise couvre principalement les secteurs de l'hôtellerie, la santé et le réseau bancaire.



“Cette acquisition vient renforcer le panel d'offres de services de Derichebourg Propreté sur ce territoire via l'acquisition d'un portefeuille de contrats de taille significative”, explique le groupe.





