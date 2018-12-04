Derichebourg : vise des résultats stables en 2018-19

4 décembre (Reuters) - Derichebourg SA:
* EBITDA COURANT : 202,1 MEUR (-0,3%)
* MAINTIEN DU DIVIDENDE DE 0,14EUR PAR ACTION
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2017-2018 S'ÉLÈVE À
2,9
MILLIARDS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 6,9 %
* LE RÉSULTAT NET DU GROUPE CONSOLIDÉ RESSORT À 72,6 MEUR ,
EN
RÉDUCTION DE 5% PAR RAPPORT À L'AN PASSÉ
* SI L'ACTIVITÉ SE MAINTIENT, LES RÉSULTATS DU GROUPE
DEVRAIENT
ÊTRE EN 2018-19 DU MÊME ORDRE DE GRANDEUR QUE CEUX DE L'EXERCICE
ÉCOULÉ.
Texte original du communiqué: http://bit.ly/2PhjWMp
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(Rédaction de Paris)