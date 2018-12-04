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Derichebourg : vise des résultats stables en 2018-19

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04/12/2018 | 18:17

4 décembre (Reuters) - Derichebourg SA:

* EBITDA COURANT : 202,1 MEUR (-0,3%)

* MAINTIEN DU DIVIDENDE DE 0,14EUR PAR ACTION

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2017-2018 S'ÉLÈVE À 2,9 MILLIARDS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 6,9 %

* LE RÉSULTAT NET DU GROUPE CONSOLIDÉ RESSORT À 72,6 MEUR , EN RÉDUCTION DE 5% PAR RAPPORT À L'AN PASSÉ

* SI L'ACTIVITÉ SE MAINTIENT, LES RÉSULTATS DU GROUPE DEVRAIENT ÊTRE EN 2018-19 DU MÊME ORDRE DE GRANDEUR QUE CEUX DE L'EXERCICE ÉCOULÉ. Texte original du communiqué: http://bit.ly/2PhjWMp Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2018 2 919 M
EBIT 2018 119 M
Résultat net 2018 77,4 M
Dette 2018 81,0 M
Rendement 2018 3,36%
PER 2018 8,18
PER 2019 7,97
VE / CA 2018 0,24x
VE / CA 2019 0,23x
Capitalisation 634 M
Graphique DERICHEBOURG
Durée : Période :
Derichebourg : Graphique analyse technique Derichebourg | Zone bourse
Graphique plein écran
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Objectif de cours Moyen 7,07 €
Ecart / Objectif Moyen 83%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer
Pierre Candelier Chief Financial Officer
Bernard Val Independent Director
Matthieu Pigasse Independent Director
Boris Derichebourg Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DERICHEBOURG-57.57%722
WASTE MANAGEMENT8.63%39 684
REPUBLIC SERVICES14.39%25 106
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