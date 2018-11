Derichebourg : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

15/11/2018 | 11:06

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Derichebourg, mais abaisse son objectif de cours de 9,6 à 7,5 euros, au lendemain de la publication par le groupe de services d'un chiffre d'affaires annuel globalement en ligne.



Alors que le management envisage dès lors une stabilité de l'EBITDA, le bureau d'études ajuste sa séquence bénéficiaire et adopte un profil plus conservateur à moyen terme. Son estimation d'EBITDA 2018-19 ressort à 201 millions d'euros soit une marge stable à 6,9%.



'Le titre a subi un fort derating depuis le début d'année (-52%) dans un contexte moins porteur pour les valeurs industrielles et cycliques. Sur la base de nos nouvelles estimations, la valorisation demeure modeste', juge toutefois l'analyste.



