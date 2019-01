Achat du turbo call 78OLB Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3.93 EUR

Objectif de cours : 4.3 EUR

Dans une optique de trading, on pourra donc profiter de la proximité et de la pertinence du niveau actuellement testé pour revenir à l'achat sur le titre DBG avec un bon timing.

On se positionnera sur le turbo call infini BNP Paribas 78OLB qui cote 0.24 EUR pour un prix d'exercice à 3.0607 EUR et une barrière désactivante à 3.31 EUR. Les potentiels de gain sont respectivement de 20% et 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 70.6 EUR limitera le risque à 15%.







Mnemo Type Strike Barrière Echéance 78OLB CALL 3.0607 3.31 - Cours Obj. théorique Risk théorique 0.24 29% -20% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés Bien ancrée dans une tendance baissière à long terme, la valeur Derichebourg vient néanmoins de rebondir au contact du support moyen terme situé à 3.42 EUR. Cette reprise a laissé place à une phase d'accumulation qui a permis de tracer un couloir de consolidation compris entre 3.93 EUR et 4.3 EUR. La volatilité a par conséquent fortement baissé mais la configuration milite pour un redémarrage haussier avec les 4.3 EUR comme premier objectif. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DERICHEBOURG 0.60% 3.994 -0.70% TURBO CALL INFINI SUR DERICHEBOURG - 0.235

Graphique TURBO CALL INFINI SUR DERICHEBOURG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Données statiques Type de produit Certificat Turbo Stop Loss (Call) Sous-jacent DERICHEBOURG Barrière 3.31 EUR Test 3.061 EUR Date d'émission 14/12/2018 Maturité open-end Parité 4:1 Emetteur BNP Paribas Cours d'émission 0.20605 Volume d'émission 100 000 Valeur intrinsèque 1.305 Elasticité 4.2489