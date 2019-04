Dermapharm Holding SE : Hausse de volatilité 26/04/2019 | 08:50 achat En cours

Cours d'entrée : 31.45€ | Objectif : 36€ | Stop : 29.4€ | Potentiel : 14.47% Le titre Dermapharm Holding SE a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 36 €. Graphique DERMAPHARM HOLDING SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 25.59 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 31.45 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 31.5 EUR.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DERMAPHARM HOLDING SE 38.11% 1 880 JOHNSON & JOHNSON 7.87% 371 856 ROCHE HOLDING LTD. 8.67% 223 303 PFIZER -9.26% 219 907 NOVARTIS 10.35% 204 940 MERCK AND COMPANY -0.09% 197 192 ELI LILLY AND COMPANY 2.17% 122 465 ABBVIE -13.94% 117 278 AMGEN -7.29% 111 167 SANOFI -2.70% 102 325 GLAXOSMITHKLINE 4.29% 100 070

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 672 M EBIT 2019 139 M Résultat net 2019 97,5 M Dette 2019 412 M Rendement 2019 3,19% PER 2019 17,27 PER 2020 15,41 VE / CA 2019 3,12x VE / CA 2020 2,86x Capitalisation 1 688 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 36,5 € Ecart / Objectif Moyen 16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hans-Georg Feldmeier Chief Executive Officer Wilhelm Beier Chairman-Supervisory Board Stefan Hümer Chief Financial Officer Erwin Kern Deputy Chairman Lothar Maximilian Lanz Member-Supervisory Board