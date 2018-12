Determine : , Inc. et Axbility Consulting collaborent pour étendre l'accès à la Plateforme Cloud Source-to-Pay à l'international

Axbility Consulting, une filiale d'Axys Consultants s'engage aux côtés de Determine son partenaire de longue date pour sécuriser sa capacité à implémenter des projets à haute valeur ajoutée

PARIS, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, signe aujourd'hui un partenariat accueillant Axbility Consulting au sein de son programme DetermineAlliance.

Axbility Consulting, dont le siège se situe à New York, est la filiale américaine d'Axys Consultant, acteur majeur du conseil en management avec 215 consultants et un chiffre d'affaires de 31 millions de dollars. Axbility proposera des services d'intégration de la Plateforme Cloud Source-to-Pay Determine dans tous secteurs confondus et ouvrira de nouveaux débouchés pour Determine en Amérique du Nord.

"Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat historique avec Determine en l'étendant sur le marché nord américain. Ensemble, nous ciblons les grands comptes et ETI ayant besoin de se transformer pour gagner en efficacité opérationnelle. Grâce à notre capacité à mener la conduite du changement sur ce types de projets à haute valeur ajoutée, nous accompagnons nos clients dans la transformation de leur organisation et de leurs processus."

- Erwan Clorennec, CEO de Axbility Consulting, Inc.

Determine et Axbility Consulting partagent le même objectif et accompagnent les entreprises cherchant à atteindre l'efficacité opérationnelle par la digitalisation, l'automatisation de leurs processus et l'agilité organisationnelle. L'expertise d'Axbility Consulting est reconnue sur le marché avec son équipe de 40 experts dédiés à l'amélioration de la maturité et de la performance des départements achats. Ces compétences seront ainsi exploitées pour implémenter les solutions modulaires de la Plateforme Cloud Determine.

"Ce solide partenariat couvrant l'Amérique du Nord et l'Europe accroît la capacité de Determine à offrir une implémentation globale. Nous collaborons déjà en Europe et avons hâte de combiner nos forces grâce à ce nouveau partenariat en Amérique du Nord. Avec notre expertise, notre énergie et notre créativité, nous donnerons aux organisations toutes les clefs pour réussir leur transformation digitale et leur améliorer leur agilité opérationnelle."

- Gérard Dahan, Global Chief Revenue and Marketing Officer, Determine, Inc.

À propos d'Axbility Consulting

Axbility Consulting Inc. est la filiale d'Axys Consultants créée en 2018 pour le marché Nord-Américain. Basée à New-York, Axbility déploie des missions stratégiques de conseil en management pour des grandes entreprises américaines ou européennes ayant des projets de transformation pour gagner en efficacité opérationnelle ou digitaliser leurs processus. Axbility dispose également d'un bureau à Montréal et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2022. www.axbility-consulting.com

À propos d'Axys Consultants

Créé en 1987, le cabinet de conseil en management Axys Consultants accompagne les grandes entreprises et les ETI dans leurs projets de transformation. Les 220 consultants du cabinet, experts de leurs marchés, s'engagent pour développer la performance durable de leurs clients. Le cabinet déploie les meilleures pratiques du marché en matière d'organisation, de processus, de technologies ou encore de méthodologies innovantes sur cinq axes majeurs d'expertise: Achats / Finance / Digital Marketing & Commerce / Data / Change. L'approche Performance Hacking développée par Axys Consultants permet non seulement d'obtenir des résultats rapides mais aussi de transformer en profondeur les organisations en insufflant une culture durable de la performance. www.axys-consultants.com

Ressources

Blog Determine

Determine sur LinkedIn

Determine sur Twitter

Determine sur Viadeo

À propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

Contact

Relations médias

Eléonore Roucaute

Determine Inc.

relationspresse@determine.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Determine, Inc. via Globenewswire