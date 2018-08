Determine : La Release 18.3 de la Plateforme Cloud Source-to-Pay Determine sous le signe de l'intégration et de la collaboration

PARIS, 13 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NADSAQ:DTRM), éditeur mondial de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats annonce la sortie de la Release 18.3 de sa Plateforme Cloud incluant de nombreuses innovations dans les domaines de la collaboration et de l'intégration des processus métiers.

Dans cette nouvelle mise-à-jour, Determine poursuit l'intégration des modules de sa Plateforme (Sourcing, Gestion Fournisseurs, Contrats, Procurement etc.) afin d'automatiser l'ensemble des processus achats, finance et juridiques et de garantir le partage et l'intégrité des données tout au long du cycle Source-to-Pay.

« Chez Determine, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour nous concentrer sur le développement de fonctionnalités au service de leurs métiers. L'objectif de cette intégration "cross-modules" est de favoriser la collaboration, renforcer la visibilité et améliorer l'efficacité à l'échelle de l'entreprise pour obtenir des résultats durables, créateurs de valeur. »

- Gérard Dahan, Chief Marketing Officer et Senior Vice President, Determine, Inc.

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées:

Plateforme Cloud:

Authentification en deux étapes: pour plus de sécurité les administrateurs peuvent désormais ajouter une étape supplémentaire lors du processus d'authentification sur la Plateforme.

Intégration cross-modules:

Intégration étendue des modules Sourcing et Gestion des Contrats: Les utilisateurs peuvent sélectionner les éléments de l'appel d'offres qu'ils souhaitent transférer dans une demande de contrat avec la possibilité de définir le type de contrat, les termes, les parties prenantes et autres variables.

Gestion Fournisseurs:

Validation des données fournisseurs: Dans le cadre du processus d'enregistrement des fournisseurs, les utilisateurs Determine peuvent désormais valider les informations TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou NIF (numéro d'identification fiscale) du fournisseur garantissant ainsi des données comptables fiables.

Procurement:

Online Store Determine: Développé afin d'offrir une expérience proche de celle de l'e-commerce B2C aux utilisateurs d'ERP et ainsi améliorer le taux d'adoption, l'Online Store Determine est un connecteur OCI standard (Open Catalog Interface) qui permet de lier n'importe quel ERP aux fonctionnalités de Gestion Catalogues Determine. Une fois connecté à l'ERP, les utilisateurs sont redirigés automatiquement vers l'interface de Gestion des Catalogues Determine et accèdent aux catalogues internes et aux catalogues fournisseurs punch-out. Une fois leur panier créé et sauvegardé ils sont redirigés vers l'ERP pour les étapes de validation et processus comptables.

« Le manque d'ergonomie des ERP est le plus grand frein à l'adoption des outils Procure-to-Pay au sein des entreprises. L'Online Store Determine a été développé pour palier à ces manques. Grâce à l'Online Store les utilisateurs bénéficient d'un confort d'utilisation semblable aux plus grands sites de e-commerce pour l'achat de biens et services nécessaires à leurs missions, et ce, tout en respectant les règles d'approbation et les processus comptables paramétrés dans leur ERP. »

- Julien Nadaud, Chief Product Officer, Determine, Inc.

Recherche unifiée: cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher et comparer les articles via une barre de recherche unique tout produit ou service quelque soit sa source (catalogues internes ou punch-out)

Traitement des Factures:

Règles d'affectation des écarts factures fournisseurs: Cette fonctionnalité permet d'affecter automatiquement les erreurs et écarts factures détectés pour révision, aux utilisateur concernés en fonction de leur rôle et responsabilité afin de renforcer la collaboration et faciliter le processus de litige sur les dossiers factures.

