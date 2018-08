Determine : LegalZoom opte pour la dernière version du module Gestion des Contrats de la Plateforme Cloud Determine

PARIS, 09 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats annonce aujourd'hui que l'entreprise LegalZoom, cliente depuis 2013 a choisi de déployer la dernière version du module de Gestion des Contrats intégré sur la Plateforme Cloud Determine.

Leader sur le marché des services et de l'aide juridiques pour les entreprises et les particuliers, LegalZoom choisit de déployer la nouvelle version du nouveau module de Gestion des Contrats intégré à la Plateforme Cloud Determine. Avec cette nouvelle version, l'entreprise en pleine croissance tire profit des nouvelles fonctionnalités de collaboration avancées, workflows dynamiques et données centralisées pour optimiser ses processus contractuels à l'échelle de toute l'organisation et accélère ainsi sa transformation digitale.

"Nous misons sur la technologie pour aider nos clients à gérer et répondre à leurs problématiques juridiques. Cela s'applique également en interne chez LegalZoom par l'usage de meilleures pratiques et de technologies avancées qui nous permettent d'opérer et d'innover plus rapidement. En optimisant l'efficacité de notre gestion contractuelle, nous pouvons davantage nous concentrer sur notre mission principale: développer l'accès au droit." - Joe Callaghan, Directeur Juridique, LegalZoom

Grâce au nouveau module de Gestion des Contrats, les utilisateurs de LegalZoom bénéficieront d'une interface facile à utiliser sur tous types d'appareils: ordinateurs, tablettes ou smartphones.

LegalZoom utilise l'ancien module de Gestion des Contrats Determine depuis 2013. Initialement mis en place aux Etats-Unis, ce module a progressivement été déployé globalement pour suivre le développement de l'entreprise à travers le monde. En déployant la dernière version du module sur la Plateforme Cloud Determine, LegalZoom sera en mesure d'accroître la valeur ajoutée de ses processus contractuels. - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer et Senior Vice-President, Determine, Inc.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

