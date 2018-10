Determine : Les fonctions Achats et Finances de GTT s'associent pour la mise en place de la solution Procure-to-Pay de Determine

PARIS, 18 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NASDAQ : DTRM), éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, annonce aujourd'hui que GTT (Gaztransport & Technigaz), société d'ingénierie développant des systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques du GNL, a choisi la solution Procure-to-Pay de Determine.

Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

L'ergonomie de Determine : un critère de choix dans la sélection du SI Achats

Parmi les outils Achats disponibles sur le marché, la Plateforme Cloud Determine s'est distinguée grâce à :

Son interface utilisateurs intuitive

Sa capacité à s'interfacer à l'outil comptable en place chez GTT

Sa capacité à gérer des processus métiers complexes

Sa facilité de paramétrage offrant une grande autonomie et une grande réactivité aux administrateurs de la Plateforme

« Determine est un outil facile à prendre en main, son ergonomie a été un critère de choix important. Un mois après le Go-live, les premiers retours sont positifs. Nos utilisateurs soulignent la simplicité d'utilisation et le gain de temps apporté par Determine. Ils apprécient notamment la possibilité d'approuver les demandes d'achats en 2 clics directement depuis leurs emails. »

Pauline GERARD - Responsable Achats chez GTT (Gaztransport & Technigaz)

Collaboration Achats et Finances : un facteur-clé de succès du projet

La mise en place de Determine chez GTT s'étend des Achats à la Finance. Pour garantir le bon déroulement du projet et s'assurer de la prise en compte des requêtes de chacun des deux services, un gestionnaire côté Finance a été désigné en plus d'un chef de projet côté Achats. Chacun était en charge de s'assurer que les workflows et les paramètres en place dans l'application correspondaient aux besoins de son service.

« Nos services Achats et Finances ont travaillé en étroite collaboration pour s'assurer que l'outil allait répondre à leurs problématiques et à leurs critères essentiels. Étant à l'initiative de ce projet, les Achats ont par la suite intégré dans le cahier des charges toutes les spécificités liées au département Finances. Il y a eu de nombreuses réunions de coordination, mais chacun des services prenait librement les décisions nécessaires sur la partie de l'outil dont il était responsable.»

Pauline GERARD - Responsable Achats chez GTT (Gaztransport & Technigaz)

« La force de GTT a été sa capacité à mettre en place des actions concrètes pour permettre une collaboration Achats/Finances fructueuse et assurer le succès de ce projet. Nous sommes heureux d'accompagner la transformation digitale de GTT et de contribuer à l'alignement et à la réussite de leurs services Achats et Finance. »

Gérard Dahan - Global Chief Revenue and Marketing Officer

A propos de GTT (Gaztransport & Technigaz)

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT propose à ses clients des technologies leur permettant d'optimiser l'espace de stockage et de réduire les coûts de construction et d'exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour l'utilisation du GNL en tant que carburant.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

