Determine : Les scores de Service et Support permettent à Determine de se démarquer pour la sixième fois consécutive dans le Magic Quadrant de Gartner depuis 2010

PARIS, 24 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats, est reconnu dans le Magic Quadrant 2018 dans la catégorie « Suites d'applications de Sourcing Stratégique ».

Le Magic Quadrant de Gartner couvre l'ensemble du continuum amont, incluant l'analyse des dépenses, l'e-sourcing, la gestion des contrats et la gestion des fournisseurs. Les entreprises sont évaluées selon deux critères: l'exhaustivité de leur vision et leur capacité d'exécution. Dans un environnement concurrentiel où le rythme s'accélère, les entreprises de tous secteurs confondus recherchent de plus en plus la visibilité et l'agilité qu'offrent les solutions de sourcing stratégique telles que celle de Determine intégrée sur sa Plateforme Cloud.

Facile à configurer et dotée d'une interface utilisateurs intuitive, la solution Sourcing de Determine permet d'optimiser les processus de sourcing de ses clients. La présence continue de Determine dans le Magic Quadrant du Gartner pour les applications de Sourcing Stratégique depuis 2010 en est la preuve.

« Avec ce nouveau classement, Determine est devenu un incontournable du Magic Quadrant pour les Suites d'applications de Sourcing Stratégique. En étant l'un des rares acteurs du marché offrant une suite Source-to-Pay complète incluant le sourcing, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs et le Procure-to-Pay, nous sommes fiers de répondre aux normes de plus en plus strictes de Gartner. Bien plus que nos innovations produits, l'enthousiasme remarquable de nos clients nous permet de nous distinguer année après année dans le Magic Quadrant. »

- Gérard Dahan, Global Chief Revenue & Marketing Officer

Les forces de Determine mises en lumière dans le dernier Magic Quadrant 2018 pour les Suites d'applications de Sourcing Stratégique sont:

Le Sourcing pour les achats de services complexes. Les clients de Determine évaluent la solution comme étant hautement adaptée à l'achat de services complexes grâce à la plateforme unifiée sur laquelle elle repose offrant un modèle de données unique.

Flexibilité sur les prix et les contrats. Determine obtient des scores supérieurs à la moyenne pour sa tarification et sa flexibilité en matière de contrats.

Le Service et le Support. La gestion des comptes et le support clients ont été plébiscités par les clients ayant répondu à l'enquête.

Dégagement de responsabilité:

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

